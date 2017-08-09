 Teşekkürler Cumhurbaşkanım – Fotomaç – 09 Ağustos 2017
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    09 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Teşekkürler Cumhurbaşkanım

    Teşekkürler Cumhurbaşkanım
    MÜSİAD Trabzon Şubesi'nin bu hafta yapılan toplantısında yönetim kurulu üyeleri Trabzonspor forması giyerek toplantı yaptı. Başkan Ali Kaan, ''Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile çok sayıda devlet erkanına Trabzon'da ağırladığımız bu önemli günde biz de toplantımızı şehrimizin marka- sı Türk futbol tarihinin gurur abidesi Trabzonsporumuzun formasıyla yaptık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve hükümete özellikle Akyazı'daki spor kompleksi için tekrar tekrar teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullandı.
    1. 09 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:22
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