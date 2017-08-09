 Serdar & Sissoko çok yakın – Fotomaç – 09 Ağustos 2017
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    09 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Serdar & çok yakın

    Serdar & Sissoko çok yakın

    30 yaşındaki stoper Serdar için Spartak Moskova görüşme talep etti, Tottenham da için Gençağa Meriç’le İngiltere’de masaya oturdu.

    , uzun zamandır peşinde olduğu Spartak Moskova'nın stoperi Serdar Taşçı ve Tottenham'ın orta sahası Sissoko'da mutlu sona yakın. Burak Yılmaz transferi sonrası bütün enerjisini bu iki ismi bitirmeye veren bordo-mavililer, Rus ve İngiliz ekibinin inadını kırmak üzere. 30 yaşındaki stoper Serdar iki gün önce kulübüne, "Beni bırakın. Kendimi buraya ait hissetmiyorum" diyerek rest çekmişti. 2017-2018 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi bulunan Serdar'ın bu çıkışı sonrası Spartak Moskova yönetimi geri adım attı ve transfere daha ılımlı bakmaya başladı. Bunun için futbolcunun menajerini ve Trabzonsporlu yöneticileri Moskova'ya davet etti. Bu işin yakın bir zamanda olumlu sonuçlanması bekleniyor. Serdar ile Trabzon yıllığı 1.8 milyon euro'ya daha önce el sıkışmıştı. Hedefteki diğer isim ile ilgili de İngiliz Mirror gazetesi önemli detaylar yazdı.

    TOTTENHAM YUMUŞADI
    Mirror, Tottenham'ın göndermek istediği 27 yaşındaki Fransız orta saha için Trabzonsporlu yönetici Gençağa Meriç ile İngiltere'de masaya oturduğunu duyurdu. İlk başta kiralama önerisine bakan İngiliz ekibinin artık bu seçeneği dışlamadığı ve pazarlıkların sonuçlanmaya yakın olduğu öne sürüldü. Bordo-mavili yönetim bu iki transferi tamamlayarak takımın eksiklerini gidermek istiyor.
    1. 09 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:12
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