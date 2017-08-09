Serdar & Sissoko çok yakın
30 yaşındaki stoper Serdar için Spartak Moskova görüşme talep etti, Tottenham da Sissoko için Gençağa Meriç’le İngiltere’de masaya oturdu.
TOTTENHAM YUMUŞADI
Mirror, Tottenham'ın göndermek istediği 27 yaşındaki Fransız orta saha için Trabzonsporlu yönetici Gençağa Meriç ile İngiltere'de masaya oturduğunu duyurdu. İlk başta kiralama önerisine bakan İngiliz ekibinin artık bu seçeneği dışlamadığı ve pazarlıkların sonuçlanmaya yakın olduğu öne sürüldü. Bordo-mavili yönetim bu iki transferi tamamlayarak takımın eksiklerini gidermek istiyor.
- 09 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:12
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"Terraneo, Van Persie'nin sakatlığını bizden sakladı"
Toplam 5
Yorum
uAOrhan bu terrenao niye geldi ki sonra niye gitti ki aradan o kadar yıl geçti şimdi yapılan açıklamaya bak kafamda deli sorular azize güvenemiyorum
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Aziz Yıldırım'dan transfer açıklaması
Toplam 16
Yorum
fbli gerçekten fbli olduğuna eminmisin? 16 senede 5 şampiyonluk değil 0 şampiyonluk bile olsa, taraftar dediğin takımına destek olur.
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"Terraneo, Van Persie'nin sakatlığını bizden sakladı"
Toplam 5
Yorum
ahlak bitmis Baskanim tamam eski sportiv direktör senden saklamis durumu. Peki RVPnin yaptigi ahlaksizlik degilmi. Ayrica saglik kontrolü bosami yapilir.
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