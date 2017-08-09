 Forvetler aynı yaşta – Fotomaç – 09 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Ağustos 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Forvetler aynı yaşta

    Forvetler aynı yaşta
    Trabzonspor'da forvetleri 32 yaşında... Yeni sezonda bordo-mavili takımın gol yükünü çekecek olan Burak Yılmaz, N'Doye ve Rodallega'nın aynı yaşta olması dikkat çekti. Trabzonspor, tarihindeki en tecrübeli golcülerin bulunduğu bir sezona girmeye hazırlanırken, 3 forvetin 2017-2018'de nasıl bir performans ortaya koyacakları ise merak konusu. 3 golcü de 1985 doğumlu.
    1. 09 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:29
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Forvetler aynı yaşta haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.