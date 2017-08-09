Forvetler aynı yaşta

Trabzonspor'da forvetleri 32 yaşında... Yeni sezonda bordo-mavili takımın gol yükünü çekecek olan Burak Yılmaz, N'Doye ve Rodallega'nın aynı yaşta olması dikkat çekti. Trabzonspor, tarihindeki en tecrübeli golcülerin bulunduğu bir sezona girmeye hazırlanırken, 3 forvetin 2017-2018'de nasıl bir performans ortaya koyacakları ise merak konusu. 3 golcü de 1985 doğumlu.