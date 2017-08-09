Çubuklu da satışta
Başkan yardımcısı Alp, “Taraftarımızın telefon yağmuru nedeni ile satışı öne çektik. Efsane çubuklu forma TS Club’larda” dedi
YÜZDE 25 ARTTI
Alp konuşmasına şöyle devam etti: "Yeni sezon formalarında önceki yıla oranla artış yaşıyoruz. Geçen yıla oranla forma satışlarımız yüzde 25 arttı. Haziran ayında beyaz formamızı, temmuzda ise parçalı formayı çıkarttık. Toplamda 15 bin forma sattık. Çubuklu da bugün mağazalarımızda ve teminatlarını yerine getiren bayilerde olacak. Taraftarımızdan yoğun ilgi bekliyoruz."
- 09 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:23
-
"Terraneo, Van Persie'nin sakatlığını bizden sakladı"
Toplam 5
Yorum
uAOrhan bu terrenao niye geldi ki sonra niye gitti ki aradan o kadar yıl geçti şimdi yapılan açıklamaya bak kafamda deli sorular azize güvenemiyorum
-
Aziz Yıldırım'dan transfer açıklaması
Toplam 16
Yorum
fbli gerçekten fbli olduğuna eminmisin? 16 senede 5 şampiyonluk değil 0 şampiyonluk bile olsa, taraftar dediğin takımına destek olur.
-
"Terraneo, Van Persie'nin sakatlığını bizden sakladı"
Toplam 5
Yorum
ahlak bitmis Baskanim tamam eski sportiv direktör senden saklamis durumu. Peki RVPnin yaptigi ahlaksizlik degilmi. Ayrica saglik kontrolü bosami yapilir.
Çubuklu da satışta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.