Çubuklu da satışta

Başkan yardımcısı Alp, “Taraftarımızın telefon yağmuru nedeni ile satışı öne çektik. Efsane çubuklu forma TS Club’larda” dedi

Yeni transfer Burak Yılmaz ile tanıtımı yapılan çubuklu forma bugün satışa sunulacak. Trabzonspor Başkan Yardımcısı Mehmet Yiğit Alp, taraftarlardan gelen yoğun istek üzerine kulüp tarihinde büyük bir öneme sahip olan 'efsane' çubuklu formanın satışına TS Club mağazalarında başlanacağını söyledi. Alp, 'efsane' çubuklunun 50 yıla özel hazırladıkları retro koleksiyonun içinde olduğunu ancak taraftarlardan gelen yoğun talep üzerine harekete geçtiklerini belirterek, "Retro koleksiyon içinde güzel ürünlerimiz olacak. Efsane çubuklu da bunlardan biriydi. Futbolcumuz Burak'ın tanıtım videosunda taraftarlarımız tekrar bu formayı görünce bizi telefon yağmuruna tuttular. Haliyle efsane çubukluyu öne çektik" dedi.



YÜZDE 25 ARTTI

Alp konuşmasına şöyle devam etti: "Yeni sezon formalarında önceki yıla oranla artış yaşıyoruz. Geçen yıla oranla forma satışlarımız yüzde 25 arttı. Haziran ayında beyaz formamızı, temmuzda ise parçalı formayı çıkarttık. Toplamda 15 bin forma sattık. Çubuklu da bugün mağazalarımızda ve teminatlarını yerine getiren bayilerde olacak. Taraftarımızdan yoğun ilgi bekliyoruz."