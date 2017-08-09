 5 oyuncu gitti 7’si de yolcu – Fotomaç – 09 Ağustos 2017
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    09 Ağustos 2017, Çarşamba
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    5 oyuncu gitti 7’si de yolcu

    5 oyuncu gitti 7’si de yolcu
    Başkan Muharrem Usta döneminde transfer edilen Muhammet Demir, Suk ve Güray'ın yanı sıra tekrar takıma katılan Bosingwa ile yollar ayrıldı. Ayrıca genç oyuncu Sheidaev de Slovakya'nın Zilina takımına kiralandı. Yeni sezonda kadroda düşünülmeyen İbanez'in de kulüp baktığı kaydedildi. Ayrıca bu sezon 4'ü genç olmak üzere 25 kişilik kadro ile mücadele etmeyi hedefleyen Trabzonspor'da 7 oyuncu daha gidecek.
    1. 09 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:20
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