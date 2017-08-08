 Yusuf’a Brezilya usulü kutlama – Fotomaç – 08 Ağustos 2017
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    08 Ağustos 2017, Salı
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    Yusuf’a Brezilya usulü kutlama

    Yusuf’a Brezilya usulü kutlama
    Pazar günkü Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren 'da Yusuf Erdoğan'a Brezilya usulu kutlama yapıldı. 25 yaşına giren oyuncu için sahanın ortasında pasta kesen arkadaşları, daha sonra genç oyuncuyu yumurta ve una buladılar. Dün sabah salonda kondisyon çalışan bordo-mavili futbolcular, akşam ise taktik idmanı yaptılar. Dünkü çalışmalara, menisküs ameliyat olan Castillo ile izinli Onazi katılmadı.
    1. 08 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:34
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