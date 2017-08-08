Yazıcı’ya dev talip
Yönetimin satmayacağını açıkladığı Yusuf Yazıcı için yeni iddialar ortaya atılıyor.
SPONSOR YARIŞI
Fırtına'nın yıldızı Yusuf Yazıcı için dünyaca ünlü markalar devrede... İlk olarak Adidas ile sözleşme yapan oyuncunun mukavelesinin bitmesine kısa bir süre kaldı. Adidas, oyuncunun yeniden sponsoru olmak için 4 yıllık bir teklif daha sunarken,bir diğer dünya markası Nike da Yusuf için girişimlerini hızlandırdı. Genç oyuncu teklifleri inceliyor.
- 08 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 01:42
-
Sofiane Feghouli İstanbul'a geliyor
Toplam 16
Yorum
hakan artık türk futbolu diye birşey kalmadı. yabancı çöplüğüne çevirdiler iligimizi. 80-90 ları arıyorum.
-
Şampiyonluk için mi?
Toplam 15
Yorum
bir fark daha var biz sakat ve menajer önerisi oyuncu almıyoruz.. fegholi ve asamoah da geliyor
-
Anlaşma tamam!
Toplam 28
Yorum
ağlaaaa kıskançlıktan deliriyosunuz farkındayız :))))
Yazıcı’ya dev talip haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.