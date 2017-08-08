 Yazıcı’ya dev talip – Fotomaç – 08 Ağustos 2017
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    08 Ağustos 2017, Salı
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    Yazıcı’ya dev talip

    Yazıcı’ya dev talip

    Yönetimin satmayacağını açıkladığı için yeni iddialar ortaya atılıyor.

    İngiliz Footbaal Whispers sitesi, Liverpool'un hocası Klop'un Trabzonspor'un 20 yaşındaki yıldızını istediğini duyurdu. Yusuf ile Mesut Özil'in aynı menajere sahip olduğu hatta Arsenal, Manchester Utd, Lyon ve PSV'nin de Yusuf'u izlediği belirtildi. Haberde Trabzonspor'un Yusuf'u 15 milyon euro'ya satabileceği vurgulandı.

    SPONSOR YARIŞI
    Fırtına'nın yıldızı için dünyaca ünlü markalar devrede... İlk olarak Adidas ile sözleşme yapan oyuncunun mukavelesinin bitmesine kısa bir süre kaldı. Adidas, oyuncunun yeniden sponsoru olmak için 4 yıllık bir teklif daha sunarken,bir diğer dünya markası Nike da Yusuf için girişimlerini hızlandırdı. Genç oyuncu teklifleri inceliyor.
    1. 08 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:42
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