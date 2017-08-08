 Trabzonspor'da Konyaspor hazırlıkları – Fotomaç – 08 Ağustos 2017
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    08 Ağustos 2017, Salı
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    Trabzonspor'da Konyaspor hazırlıkları

    Trabzonspor'da Konyaspor hazırlıkları

    Trabzonspor yeni sezonun ilk karşılaşması için hazırlıklarını sürdürüyor.

    Süper Lig'in ilk haftasında evinde Atiker Konyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde yapılan antrenmanda bordo-mavili futbolcular gruplara ayrılarak özel çalışma gerçekleştirdi. Antrenmana menisküs ameliyatı olan Fabian Castillo katılmazken, eşi doğum yaptığı için izin verilen Ogenyi Onazi ise Trabzon'a dönerek takımdan ayrı koşu yaptı.
    1. 08 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 17:04
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