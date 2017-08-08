Trabzonspor'da Konyaspor hazırlıkları
Trabzonspor yeni sezonun ilk karşılaşması için hazırlıklarını sürdürüyor.
- 08 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 17:04
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Dursun Özbek başkan adayı oldu
Toplam 5
Yorum
murat orayı da karıştır değil mi
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Arda Turan geri dönüyor
Toplam 5
Yorum
oyle işte Valvardeyle alakası yok.. Arda Çinden gelen teklıfı reddettıgı ıcın Barcelona para kazanamadı bu yuzden cezalandırıyorlar Ardayı..
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Dursun Özbek başkan adayı oldu
Toplam 5
Yorum
as Galatasarayda git de nereye gidersen git hatta türkiyeden git
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