Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü
TRABZONSPOR, Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarını bugün saat 19.00’da yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde yapılan antrenmanda ısınmanın ardından koordinasyon, taktik ve gol vuruşu çalışması gerçekleştirildi. Ameliyat olan Castillo ile izinli olan Onazi antrenmanda yer almadı. Bordo mavililer yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
YUSUF ERDOĞAN'A DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI
Bu arada Trabzonspor'da Yusuf Erdoğan'a, teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından doğum günü kutlaması yapıldı. 25'inci yaş gününde kendisi için hazırlanan pastayı kesen Yusuf'u teknik heyet ve takım arkadaşları tebrik etti.
- 08 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 01:33
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Sofiane Feghouli İstanbul'a geliyor
Toplam 16
Yorum
hakan artık türk futbolu diye birşey kalmadı. yabancı çöplüğüne çevirdiler iligimizi. 80-90 ları arıyorum.
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Şampiyonluk için mi?
Toplam 15
Yorum
bir fark daha var biz sakat ve menajer önerisi oyuncu almıyoruz.. fegholi ve asamoah da geliyor
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Anlaşma tamam!
Toplam 28
Yorum
ağlaaaa kıskançlıktan deliriyosunuz farkındayız :))))
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