Sissoko’da son sortiler
Tottenham, 27 yaşındaki Fransız orta sahanın ayrılma isteği nedeniyle Başkan Muharrem Usta’nın teklifini yeniden değerlendirecek. Sosa’dan da cevap bekleniyor.
2.5 MİLYON EURO ÖNERDİ
Tottenham'ın ilk olarak oyuncuyu satışa çıkarması ancak kiralık olarak düşünmemesi transferi zora sokarken, tecrübeli orta saha futbolcusunun Trabzonspor'a gelmeye sıcak bakması sebebiyle teklifin yeniden değerlendirileceği ifade edildi. Sosa için Milan'la anlaşan Fırtına, Arjantinli futbolcu ile ise görüşmelerine devam ediyor. 32 yaşındaki 10 numaraya senelik 2.5 milyon euro öneren Trabzonspor, gelecek cevabı bekliyor. Bu iki isimden biri transfer edilecek.
İNGİLİZLER: TRABZON'A GİDER
İngilizler, Sissoko'nun Trabzonspor yolunda olduğunu yazdı. The Sun'ın haberinde oyuncunun Trabzonspor ile görüşmelerine vurgu yapılırken, "Tottenham'dan ayrılmayı kafasına koyan Sissoko Trabzonspor'a transferi konusunda görüşmelere devam ediyor" denildi.
- 08 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 01:46
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Sofiane Feghouli İstanbul'a geliyor
Toplam 16
Yorum
hakan artık türk futbolu diye birşey kalmadı. yabancı çöplüğüne çevirdiler iligimizi. 80-90 ları arıyorum.
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Şampiyonluk için mi?
Toplam 15
Yorum
bir fark daha var biz sakat ve menajer önerisi oyuncu almıyoruz.. fegholi ve asamoah da geliyor
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Anlaşma tamam!
Toplam 28
Yorum
ağlaaaa kıskançlıktan deliriyosunuz farkındayız :))))
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