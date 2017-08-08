 Sissoko’da son sortiler – Fotomaç – 08 Ağustos 2017
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    08 Ağustos 2017, Salı
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    ’da son sortiler

    Sissoko’da son sortiler

    Tottenham, 27 yaşındaki Fransız orta sahanın ayrılma isteği nedeniyle Başkan Muharrem Usta’nın teklifini yeniden değerlendirecek. Sosa’dan da cevap bekleniyor.

    Görkemli 50. yıl kutlamaları yapan bordo-mavililer, şampiyonluğa oynayacak kadro kurmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyor. Burak, Bongonda, Kucka ile Kamil Ahmet'i alan yönetim; Serdar Taşçı, Sissoko ve Sosa ile temaslarını sürdürüyor. Transferi en yakın isimler ise Spartak Moskova'nın stoperi Serdar ile Tottenham'ın orta sahası . İngiltere'de Tottenham'lı yöneticilerle masaya oturan Başkan Muharrem Usta, büyük aşama katetti.

    2.5 MİLYON EURO ÖNERDİ
    Tottenham'ın ilk olarak oyuncuyu satışa çıkarması ancak kiralık olarak düşünmemesi transferi zora sokarken, tecrübeli orta saha futbolcusunun Trabzonspor'a gelmeye sıcak bakması sebebiyle teklifin yeniden değerlendirileceği ifade edildi. Sosa için Milan'la anlaşan Fırtına, Arjantinli futbolcu ile ise görüşmelerine devam ediyor. 32 yaşındaki 10 numaraya senelik 2.5 milyon euro öneren Trabzonspor, gelecek cevabı bekliyor. Bu iki isimden biri transfer edilecek.

    İNGİLİZLER: TRABZON'A GİDER
    İngilizler, Sissoko'nun Trabzonspor yolunda olduğunu yazdı. The Sun'ın haberinde oyuncunun Trabzonspor ile görüşmelerine vurgu yapılırken, "Tottenham'dan ayrılmayı kafasına koyan Sissoko Trabzonspor'a transferi konusunda görüşmelere devam ediyor" denildi.
    1. 08 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:46
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