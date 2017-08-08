Şampiyonluk kadrosu
Burak’a yıllık 3.5 milyon euro veren bordo-mavililer, gönderilmesi düşünülen isimlerle maliyet dengesini kurmanın planlarını yapıyor.
GİDER 110 MİLYON TL OLDU
UEFA'nın verdiği talimatlara göre 60 ile 70 milyon TL arasında futbolcu gideri olması gereken bordo-mavili kulüp, bu rakamı aştı. Yönetim artık forma şansı olmayan İbanez, Sefa Yılmaz ve Aykut Demir gibi oyunculardan kurtulmanın yollarını arıyor çünkü kadroda bulunan futbolcularla birlikte yıllık maliyet 110 milyon 158 Bin TL'ye yükseldi. Transfer edilmesi planlanan futbolcuların da takıma katılması halinde yönetim operasyonda ikinci perdeyi açacak. Birçok futbolcu ile yollarını ayırmayı planlayan Karadeniz ekibi, böylece maliyetleri aşağıya çekmeyi düşünüyor. Gözden çıkarılan isimlere gelen teklifler için her türlü kolaylık sağlanacak.
ÇAĞRI DA İVME KAZANDIRMADI
Başkan Muharrem Usta geçen hafta "Şu ana kadar 4 bin 800 kombine sattık. Bu, Trabzonspor camiasında olabilecek bir şey değildir. Tarihin en yüksek kombinesini bu sene taraftarlarımızın almasını bekliyorum" demişti. Usta'nın bu sözlerine rağmen kombine satışı ivme kazanmadı. Bordo-mavili kulüpte satılan kombine sayısı dün itibarıyla 5 bin 323 oldu.
- 08 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 02:00
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Sofiane Feghouli İstanbul'a geliyor
Toplam 16
Yorum
hakan artık türk futbolu diye birşey kalmadı. yabancı çöplüğüne çevirdiler iligimizi. 80-90 ları arıyorum.
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Şampiyonluk için mi?
Toplam 15
Yorum
bir fark daha var biz sakat ve menajer önerisi oyuncu almıyoruz.. fegholi ve asamoah da geliyor
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Anlaşma tamam!
Toplam 28
Yorum
ağlaaaa kıskançlıktan deliriyosunuz farkındayız :))))
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