 Şampiyonluk kadrosu – Fotomaç – 08 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Ağustos 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Şampiyonluk kadrosu

    Şampiyonluk kadrosu

    Burak’a yıllık 3.5 milyon euro veren bordo-mavililer, gönderilmesi düşünülen isimlerle maliyet dengesini kurmanın planlarını yapıyor.

    yönetimi, 50. yılda şampiyon olabilmek için kesenin ağzını açtı, tavan fiyat uygulaması Burak Yılmaz'ın transferiyle son buldu. Göreve geldiği ilk dönemde feda dönemini başlatan Başkan Muharrem Usta, kaptan Onur üzerinden belirlediği tavan ücreti, Burak Yılmaz ile aştı. Usta, bordo-mavili kulüpten yılda 3 milyon 200 bin euro kazanan Onur'un sözleşmesini revize ederek 2020'ye kadar uzatmış ve aldığı yıllık ücreti ise arak 2 milyon 250 bin euro'ya indirmişti. 2 milyon 500 bin euro kazanan N'Doye ve Onur'la birlikte bazı oyuncularında katılımıyla yıllık ücretlerde indirime gidilmişti. N'Doye ile 1 milyon 700 bin euro'ya el sıkışmıştı. Söz konusu sürecin ardından transfer olan oyuncular da Onur'un yıllık kazandığı 2 milyon 250 bin euro'nun altına imza atmıştı.

    GİDER 110 MİLYON TL OLDU
    UEFA'nın verdiği talimatlara göre 60 ile 70 milyon TL arasında futbolcu gideri olması gereken bordo-mavili kulüp, bu rakamı aştı. Yönetim artık forma şansı olmayan İbanez, Sefa Yılmaz ve Aykut Demir gibi oyunculardan kurtulmanın yollarını arıyor çünkü kadroda bulunan futbolcularla birlikte yıllık maliyet 110 milyon 158 Bin TL'ye yükseldi. Transfer edilmesi planlanan futbolcuların da takıma katılması halinde yönetim operasyonda ikinci perdeyi açacak. Birçok futbolcu ile yollarını ayırmayı planlayan Karadeniz ekibi, böylece maliyetleri aşağıya çekmeyi düşünüyor. Gözden çıkarılan isimlere gelen teklifler için her türlü kolaylık sağlanacak.



    ÇAĞRI DA İVME KAZANDIRMADI
    Başkan geçen hafta "Şu ana kadar 4 bin 800 kombine sattık. Bu, Trabzonspor camiasında olabilecek bir şey değildir. Tarihin en yüksek kombinesini bu sene taraftarlarımızın almasını bekliyorum" demişti. Usta'nın bu sözlerine rağmen kombine satışı ivme kazanmadı. Bordo-mavili kulüpte satılan kombine sayısı dün itibarıyla 5 bin 323 oldu.
    1. 08 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:00
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Şampiyonluk kadrosu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.