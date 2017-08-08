 ''Ligin tozunu atarsın Yusuf'' – Fotomaç – 08 Ağustos 2017
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    08 Ağustos 2017, Salı
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    ''Ligin tozunu atarsın Yusuf''

    ''Ligin tozunu atarsın Yusuf''

    Bordo-mavili takımda 'a Beşiktaş'ın haricinde birçok Anadolu kulübünden teklif vardı.

    Ancak teknik direktör Ersun Yanal, kalitesine güvendiği 25 yaşındaki sol kanat oyuncusunu kadroda tutma kararı aldı. Tecrübeli hocanın, öğrencisine "Yeteneklisin. Kafanı tam anlamıyla futbola verirsen bu ligin tozunu atarsın. Sana güvenim tam" dediği öğrenildi.
    1. 08 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:52
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