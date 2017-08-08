Derbide buluşuyorlar

Kaptan Onur ile Burak 5 sezon sonra Fenerbahçe derbisinde birlikte forma giyme şansı yakalayacak. Bu ikili en son 2011-12 sezonunda birlikte kadroda yer almıştı.

Fırtına'nın son 7 sezondaki en başarılı performansını gösterdiği 2010-2011 sezonundaki kadrosundaki iki isimden Onur Kıvrak ile tekrar bordo-mavili takıma dönen Burak Yılmaz, Süper Lig'in 2. haftasındaki F.Bahçe derbisinde, birlikte sahada olma şansı yakalayacak. Karadeniz ekibinin 82 puanla averajla ligi F.Bahçe'nin ardından 2. sırada bitirdiği ve 'futbolda şike' davasına konu olan sezondaki kadroda, geçen yıl Mustafa Yumlu'nun Akhisar ile anlaşmasının ardından sadece takım kaptanı Onur kalmıştı.



YOLLARI YİNE KESİŞMİŞ OLDU

Burak'ın dönmesiyle son yılların en çok konuşulan kadrosundan iki isim yeni sezonda sahada olacak. Onur ve Burak, en son 2011-12 sezonunda birlikte kadroda yer almıştı. Burak'ın söz konusu sezonun sonunda G.Saray'a transfer olmasının ardından ayrılan iki futbolcunun yolları 5 sezon sonra tekrar kesişmiş oldu.



ONUR VE CASTİLLO BU HAFTA YOK

Ligin ilk haftasında Konyaspor'u konuk edecek Trabzonspor'da iki eksik var. Geçen sezonun 33'üncü haftasındaki F.Bahçe derbisinin ardından rakip takım idarecisine yönelik hakareti gerekçesiyle 2 maçlık men cezası verilen Onur, son haftadaki Bursaspor karşlıaşmasında forma giyememişti. Tecrübeli kaleci, Konyaspor mücadelesiyle cezasını dolduracak. Ayrıca sakat olan Castillo da yok.



BURAK HAZIR KITA

Trabzonspor ile 3 yıllık sözleşme imzaladıktan sonra ilk çalışmasına önceki gün çıkan Burak Yılmaz'ın fiziki anlamda bir sorunun olmadığı ve ilk haftadaki Konyaspor maçında sahaya çıkabileceği belirtildi. 32 yaşındaki forvetin, pazar günü görev yapması bekleniyor.