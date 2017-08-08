Derbide buluşuyorlar
Kaptan Onur ile Burak 5 sezon sonra Fenerbahçe derbisinde birlikte forma giyme şansı yakalayacak. Bu ikili en son 2011-12 sezonunda birlikte kadroda yer almıştı.
YOLLARI YİNE KESİŞMİŞ OLDU
Burak'ın dönmesiyle son yılların en çok konuşulan kadrosundan iki isim yeni sezonda sahada olacak. Onur ve Burak, en son 2011-12 sezonunda birlikte kadroda yer almıştı. Burak'ın söz konusu sezonun sonunda G.Saray'a transfer olmasının ardından ayrılan iki futbolcunun yolları 5 sezon sonra tekrar kesişmiş oldu.
ONUR VE CASTİLLO BU HAFTA YOK
Ligin ilk haftasında Konyaspor'u konuk edecek Trabzonspor'da iki eksik var. Geçen sezonun 33'üncü haftasındaki F.Bahçe derbisinin ardından rakip takım idarecisine yönelik hakareti gerekçesiyle 2 maçlık men cezası verilen Onur, son haftadaki Bursaspor karşlıaşmasında forma giyememişti. Tecrübeli kaleci, Konyaspor mücadelesiyle cezasını dolduracak. Ayrıca sakat olan Castillo da yok.
BURAK HAZIR KITA
Trabzonspor ile 3 yıllık sözleşme imzaladıktan sonra ilk çalışmasına önceki gün çıkan Burak Yılmaz'ın fiziki anlamda bir sorunun olmadığı ve ilk haftadaki Konyaspor maçında sahaya çıkabileceği belirtildi. 32 yaşındaki forvetin, pazar günü görev yapması bekleniyor.
- 08 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 22:59
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Sofiane Feghouli İstanbul'a geliyor
Toplam 16
Yorum
hakan artık türk futbolu diye birşey kalmadı. yabancı çöplüğüne çevirdiler iligimizi. 80-90 ları arıyorum.
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Şampiyonluk için mi?
Toplam 15
Yorum
bir fark daha var biz sakat ve menajer önerisi oyuncu almıyoruz.. fegholi ve asamoah da geliyor
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Anlaşma tamam!
Toplam 28
Yorum
ağlaaaa kıskançlıktan deliriyosunuz farkındayız :))))
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