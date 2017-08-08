 Bongonda’ya şans – Fotomaç – 08 Ağustos 2017
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    08 Ağustos 2017, Salı
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    ’ya şans

    Bongonda’ya şans
    Slovakya kampının son gününde Heerenveen ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan ve ardından ameliyat olan sol kanat Castillo, Konyaspor maçında yerini alamayacak. Onur ve Castillo'nun yokluğunda Ersun Yanal'ın Esteban ile Bongonda'ya forma verebileceği belirtildi.
    1. 08 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:00
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