 ''Bırakın gideyim'' – Fotomaç – 08 Ağustos 2017
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    08 Ağustos 2017, Salı
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    ''Bırakın gideyim''

    ''Bırakın gideyim''

    Trabzonspor'un stoper mevkii için transferini bitirmeye çalıştığı , Spartak Moskova'dan ayrılık için teknik direktörü Massimo Carrera'dan anlayış istedi.

    Yeni sezon öncesinde yaşadığı sakatlığın ardından tekrar takımla birlikte çalışmalara başlayan Serdar, teknik direktör Massimo Carrera ile bir görüşme yapıp, "Ben kafa olarak kendimi buraya ait hissetmiyorum. Benim size faydam olmaz. Bırakın gideyim" dediği öğrenildi. 'nın bu tavrının ardından Rus ekibinin nasıl bir strateji belirleyeceği ise merak konusu.
    1. 08 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:55
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