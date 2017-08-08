 10 numara Olcay – Fotomaç – 08 Ağustos 2017
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    08 Ağustos 2017, Salı
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    10 numara Olcay

    10 numara Olcay
    Karadeniz ekibinde bazı oyuncuların forma numaraları da değişti. Geçen sezon 17 numaralı formayı giyinen ve yeni sezon öncesi bu numarayı Burak Yılmaz'a hediye eden Onazi'nin yeni sezonda 20, geride kalan sezonda 20 numarayı giyinen Olcay'ın ise 10 numaralı formayı giyeceği öğrenildi.
    1. 08 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:01
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