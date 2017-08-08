 ‘1 numaralı hayranım’ – Fotomaç – 08 Ağustos 2017
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    08 Ağustos 2017, Salı
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    ‘1 numaralı hayranım’

    ‘1 numaralı hayranım’

    Trabzonsporlu , havalarda…

    Geçtiğimiz günlerde eşi Sandra'nın bir kız çocuğu dünyaya getirmesiyle adeta dünyası değişen , kızı Makeyla ile olan pozlarını paylaşmaya başladı. Nijeryalı oyuncu kızıyla paylaştığı resme ise "1 numaralı hayranım" yazısını yazdı. Onazi, bebeğine forma da giydirdi.

    1. 08 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:03
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