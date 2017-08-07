Trabzonspor kuvvet çalıştı
Trabzonspor ligin ilk haftasında karşılaşacağı Atiker Konyaspor hazırlıklarına devam etti
Trabzonspor, Süper Lig'in 1'inci haftasında oynayacağı Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarını bugün 11.00'de yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde kondisyon salonunda yapılan antrenmanda denge ve kuvvet çalışması gerçekleştirildi. Bordo mavililer akşam 19.00'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
- 07 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:20
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Quaresma'ya saldırı
Toplam 48
Yorum
BBBJJKK haa bjk için konuşan var neden nfret edildi neden böle şöle ... geç herşeyi q7 ye o bıçak girseydi soracakmıydın bunları?
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Acil forvet aranıyor
Toplam 4
Yorum
Aslan IYI BIR GENC GOLCÜ LAZIM EREN IYI AMA CABUK SAKATLANIYOR GOMIS ISE HIKAYE CIKTI
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Yarmolenko teklif edildi
Toplam 16
Yorum
bikiniciler Biz bu lige ne gelmez denilen adamları getirdik yeter ki isteyelim ...
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