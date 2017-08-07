 Trabzonspor kuvvet çalıştı – Fotomaç – 07 Ağustos 2017
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    07 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Trabzonspor kuvvet çalıştı

    Trabzonspor kuvvet çalıştı

    Trabzonspor ligin ilk haftasında karşılaşacağı Atiker Konyaspor hazırlıklarına devam etti

    Trabzonspor, Süper Lig'in 1'inci haftasında oynayacağı Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarını bugün 11.00'de yaptığı antrenmanla sürdürdü.
    Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde kondisyon salonunda yapılan antrenmanda denge ve kuvvet çalışması gerçekleştirildi. Bordo mavililer akşam 19.00'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

    1. 07 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:20
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