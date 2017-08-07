Trabzonspor kuvvet çalıştı

Trabzonspor, Süper Lig'in 1'inci haftasında oynayacağı Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarını bugün 11.00'de yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde kondisyon salonunda yapılan antrenmanda denge ve kuvvet çalışması gerçekleştirildi. Bordo mavililer akşam 19.00'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.