Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde yapılan antrenmanda ısınmanın ardından koordinasyon, taktik ve gol vuruşu çalışması gerçekleştirildi. Ameliyat olan Castillo ile izinli olan Onazi antrenmanda yer almadı. Bordo mavililer yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.







YUSUF ERDOĞAN'A DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Bu arada Trabzonspor'da Yusuf Erdoğan'a, teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından doğum günü kutlaması yapıldı. 25'inci yaş gününde kendisi için hazırlanan pastayı kesen Yusuf'u teknik heyet ve takım arkadaşları tebrik etti.