 Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü – Fotomaç – 07 Ağustos 2017
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    07 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü

    Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü

    TRABZONSPOR, Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarını bugün saat 19.00’da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde yapılan antrenmanda ısınmanın ardından koordinasyon, taktik ve gol vuruşu çalışması gerçekleştirildi. Ameliyat olan Castillo ile izinli olan Onazi antrenmanda yer almadı. Bordo mavililer yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.



    YUSUF ERDOĞAN'A DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI
    Bu arada Trabzonspor'da Yusuf Erdoğan'a, teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından doğum günü kutlaması yapıldı. 25'inci yaş gününde kendisi için hazırlanan pastayı kesen Yusuf'u teknik heyet ve takım arkadaşları tebrik etti.

    1. 07 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:36
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