Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü
TRABZONSPOR, Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarını bugün saat 19.00’da yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde yapılan antrenmanda ısınmanın ardından koordinasyon, taktik ve gol vuruşu çalışması gerçekleştirildi. Ameliyat olan Castillo ile izinli olan Onazi antrenmanda yer almadı. Bordo mavililer yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
YUSUF ERDOĞAN'A DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI
Bu arada Trabzonspor'da Yusuf Erdoğan'a, teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından doğum günü kutlaması yapıldı. 25'inci yaş gününde kendisi için hazırlanan pastayı kesen Yusuf'u teknik heyet ve takım arkadaşları tebrik etti.
- 07 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:36
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Aziz Yıldırım'ın açıklaması sorulunca...
Toplam 34
Yorum
dionysos hangi at ..
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Galatasaray'ın Ibrahimovic aşkı yeniden alevleniyor
Toplam 13
Yorum
Güzel haber Güzel haber Doğru olmasa da güzel haber Bu adama verecek para nerde Adam senede25 30milyon alıyor Sen3 4 milyona mı alacan
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Aziz Yıldırım'ın açıklaması sorulunca...
Toplam 34
Yorum
camia FBliler, Lensi asagilayarak haksizlik ediyorsunuz. Bizde müthis oynadi. Bize düsen, Lense yolun acik olsun demektir. Gerisini BJK düsünsün
Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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