 Sissoko döküldü – Fotomaç – 07 Ağustos 2017
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    07 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Sissoko döküldü

    Sissoko döküldü
    Karadeniz Fırtınası'nın kadrosuna katmak için uğraştığı Moussa Sissoko önceki gün Tottenham'ın Juventus ile oynadığı hazırlık maçında 66 dakika şans buldu. Ancak orta saha oyuncusu kötü bir performans sergiledi. Muharrem Usta'nın kısa süre içinde onu almak için Ada seferine çıkacağı belirtildi.
    1. 07 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:06
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