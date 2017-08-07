 Serdar, Trabzonspor için Moskova'ya rest çekti – Fotomaç – 07 Ağustos 2017
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    07 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Serdar, Trabzonspor için Moskova'ya rest çekti

    Serdar, Trabzonspor için Moskova'ya rest çekti
    Bordo-mavili ekibin uzun süredir renklerine bağlamaya çalıştığı Serdar Taşçı transferinde yeni bir gelişme yaşandı. Spartak Moskovalı stoper, teknik direktör Massimo Carrera ile görüşme gerçekleştirdi. Serdar "Kendimi buraya ait hissetmiyorum. Beni bırakın" dedi. Tecrübeli stoper Fırtınası ile el sıkışmıştı.
    1. 07 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 18:30
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