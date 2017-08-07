Serdar, Trabzonspor için Moskova'ya rest çekti
- 07 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 18:30
-
"Ceza alırsak dünyayı ayağa kaldırırım"
Toplam 34
Yorum
FB Kartal FB yi yen de öyle şampiyon olun başkasının .....
-
"Ceza alırsak dünyayı ayağa kaldırırım"
Toplam 34
Yorum
Fikret Uefa 'ya kafa kaldıramıyoruz ama Tff ye kafa kaldırırırz demeye mi getiriyorsunuz ?
-
Transfer resmen açıklandı
Toplam 72
Yorum
han adamın dediğini dinlemiyorsun laf laf çene çene. Dedi ki Galatasaraydan başka kulüpte oynamam Türkiyede. Bu bir karakteristik laftır. bunal.
Serdar, Trabzonspor için Moskova'ya rest çekti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.