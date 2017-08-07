Onur ve Castillo ligdeki ilk maçta yok
Trabzonspor'da geçen yıldan cezası bulunan kaleci Onur Recep Kıvrak ile ameliyat olan Fabian Castillo Atiker Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.
Süper Lig'in ilk haftasında kendi sahasına Atiker Konyaspor'u konuk edecek olan Trabzonspor'da teknik direktör Ersun Yanal iki oyuncusundan faydalanamayacak. 2016-17 sezonunda ligin 33'üncü haftasında Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmanın ardından rakip takım idarecisine yönelik hakareti gerekçesiyle 2 maçlık men cezası verilen Onur Recep Kıvrak, söz konusu sezonun son haftasında Bursaspor karşılaşmasında forma giyememişti. Tek maç cezası kalan tecrübeli kaleci, Atiker Konyaspor karşılaşmasıyla cezasını dolduracak.
ESTEBAN İLE BONGONDA'YA FORMA ŞANSI
Bordo mavili takımda ayrıca Slovakya kampının son gününde Heerenveen ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan ve ardından İstanbul'da ameliyat olan sol kanat oyuncusu Fabian Castillo da Atiker Konyaspor maçında yerini alamayacak. Castillo'nun yaklaşık 1 ay sonra antrenmanlara başlamasının planlandığı kaydedilirken, Onur ve Castillo'nun yokluğunda teknik direktör Ersun Yanal'ın Esteban ile Bongonda'ya forma verebileceği belirtildi.
FORMA NUMARALARINDA DEĞİŞİKLİK
Trabzonspor'da 2017-18 sezonu öncesi bazı oyuncuların forma numaraları da değişti. Geçen sezon 17 numaralı formayı giyinen ve yeni sezon öncesi bu numarayı Burak Yılmaz'a hediye eden Onazi'nin yeni sezonda 20, geride kalan sezonda 20 numarayı giyinen Olcay'ın ise 10 numaralı formayı giyeceği öğrenildi.
- 07 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:56
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Kaptanlığı kabul etmedi
Toplam 11
Yorum
SALİH SEN KÜSTÜR, SONRA İHTİYACIM VAR. BU NE PEHRİZ NE LAHANA TURŞUSU?
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Samsun’da vahim tablo
Toplam 15
Yorum
bbbb daha testten geçemeyen hakemi kupa maçına veriyorsun . olaylar oluyor yaptrım yapmıyor etmıyor taraftar naapsın !!!!
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Anadolu Kartalı
Toplam 12
Yorum
deniz Yıldırım Demirören, utanmadan hala o koltukta oturacakmısın.Ayrıca güvenlikten 1.derece sorumlu Samsun Valisi,Emniyet Müdürü yazıklar olsun
Onur ve Castillo ligdeki ilk maçta yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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