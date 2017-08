Kral yuvaya döndü

GEÇMİŞE

Türk futbolunun 'kralı' Burak Yılmaz yuvası Trabzonspor 'a resmen geri döndü... Önceki akşam 'Kralın dönüşü' başlıklı video ile transferi duyurulan 32 yaşındaki forvet "Ait olduğum yerdeyim" ifadelerini kullanmıştı. Dün başkan Muharrem Usta ile birlikte Medical Park Stadı'ndaki resmi törende 3 yıllık sözleşmeyi imzalayan tecrübeli golcü keyifliydi. Burak "Geri döndüğüm için çok mutluyum. Yönetim de ben de fedakarlıklar yaptık ve şimdi buradayım. Bireysel olarak çok güzel günler geçirdiğim Trabzonspor'dayım. Yeni bir savaş, yeni bir meydan okuma belki. Geçmişe takılı kalmıyorum. Yeniden kendimi ispatlamak istiyorum. Bu duygularla geldim buraya" dedi.Burak Yılmaz'a imza töreni sırasında önemli sorular da yöneltildi. Biri kaç gol hedefi olduğu yönündeydi. 'Kral' lakaplı oyuncu "Daha önce burada 33 golle kral oldum. Ama onları çok fazla düşünmüyorum. Yeniden var olacağım. Yeni hedeflerim var. Hepiniz beni yakından tanıyorsunuz, 1 tane atarsam, 2'yi, 3.'yü atmaya çalışırım. 50. yılımız, 50 yaşındayız. Bu sene takım olarak başarılı olmalıyız. Takım başarılıysa ben de başarılıyım" diye konuştu. Burak'a yakın arkadaşı olan ve adı Trabzonspor'la anılan Selçuk İnan hakkındaki görüşleri de soruldu. Tecrübeli forvet "Selçuk benim arkadaşım değil, kardeşimdir. Yönetimimiz uygun görürse, hocamız uygun görürse ben Selçuk'la her yerde oynamak isterim, keşke derim" ifadelerini kullandı. Burak kendisine 17 numaralı formayı veren Ogenyi Onazi'ye de teşekkür etti."Başkanımız 2011'deki hak arayışımızla yakından ilgileniyor. Geçmişe takılı kalmayalım. Düşüncemiz net, o dönem canımız yandı. Artık camia olarak önümüze bakmalıyız. Bu sezon neler yapabiliriz ona bakalım. Herkes güçlü kadrolar kurdu. Bu seneyi kaybetmeyelim.""Medical Park Stadı açılırken başkanımız elimden tuttu, kulağıma 'Seni alacağım' dedi. O gün Çin'den ayrılık kararı içime düştü. 5 maçlık aldığım haksız ceza sonrası da kesinleşti. Şimdi çok mutluyum."Trabzonspor'un sembol isimlerinden Hemdiye Nine, Burak Yılmaz'ı imza sonrası yakaladı. Bordo-mavili renklere aşık olan ve meşhur nasihatları ile tanınan Hemdiye Nine, 'Kral' lakaplı oyuncuya da öğütler verdi. Hemdiye Nine, tecrübeli golcünün kızları Nazlı ve Derin için ördüğü patikleri de hediye etti.Burak Yılmaz'ın maliyeti de açıklandı. Trabzonspor'un KAP'a bildirdiği rakamlara göre bordo-mavililer, tecrübeli forvetin fesih bedeli için kulübü Beijing Guoan'a 3.5 milyon euro ödeyecek. 32 yaşındaki yıldız golcü de yıllık 3 milyon 550 bin euro kazanacak. Böylece Burak kalitesindeki bir futbolcu için 3 yıllığına Trabzonspor'un kasasından toplam 14.1 milyon euro para çıkacak.Burak Yılmaz'ın transferiyle birlikte bordomavililer hücum hattında da güçlü isimlere sahip oldu. Trabzonspor yönetiminin artık tek bir isteği kaldı, o da taraftarın kombinelere hücum etmesi. Şu ana kadar 5 bin 240 kombine satıldı. Yıldız oyuncu Burak'ın transferinin ardından rakamın 10 bini bulması bekleniyor.