Kral yuvaya döndü
Burak Yılmaz, Trabzonspor’a; bordo-mavililer, eski krallarına kavuştu. 3 yıllık sözleşmeyi imzalayan tecrübeli forvet camiaya yeni kupaların sözünü verdi. İşte Kral'ın o ifadeleri: "Beni hepiniz iyi bilirsiniz, 1 gol atarsam, 2.'sini, 3.'sünü atmak isterim. Bu sezon 50. yılımız, 50 yaşındayız. Bu sezon başarılı olmalıyız"
'SELÇUK KARDEŞİMDİR'
Burak Yılmaz'a imza töreni sırasında önemli sorular da yöneltildi. Biri kaç gol hedefi olduğu yönündeydi. 'Kral' lakaplı oyuncu "Daha önce burada 33 golle kral oldum. Ama onları çok fazla düşünmüyorum. Yeniden var olacağım. Yeni hedeflerim var. Hepiniz beni yakından tanıyorsunuz, 1 tane atarsam, 2'yi, 3.'yü atmaya çalışırım. 50. yılımız, 50 yaşındayız. Bu sene takım olarak başarılı olmalıyız. Takım başarılıysa ben de başarılıyım" diye konuştu. Burak'a yakın arkadaşı olan ve adı Trabzonspor'la anılan Selçuk İnan hakkındaki görüşleri de soruldu. Tecrübeli forvet "Selçuk benim arkadaşım değil, kardeşimdir. Yönetimimiz uygun görürse, hocamız uygun görürse ben Selçuk'la her yerde oynamak isterim, keşke derim" ifadelerini kullandı. Burak kendisine 17 numaralı formayı veren Ogenyi Onazi'ye de teşekkür etti.
'GEÇMİŞE TAKILMAYALIM'
"Başkanımız 2011'deki hak arayışımızla yakından ilgileniyor. Geçmişe takılı kalmayalım. Düşüncemiz net, o dönem canımız yandı. Artık camia olarak önümüze bakmalıyız. Bu sezon neler yapabiliriz ona bakalım. Herkes güçlü kadrolar kurdu. Bu seneyi kaybetmeyelim."
STAT AÇILIRKEN "ALACAĞIM" DEMİŞTİ
"Medical Park Stadı açılırken başkanımız elimden tuttu, kulağıma 'Seni alacağım' dedi. O gün Çin'den ayrılık kararı içime düştü. 5 maçlık aldığım haksız ceza sonrası da kesinleşti. Şimdi çok mutluyum."
HEMDİYE NİNE PATİKLERİ VERDİ
Trabzonspor'un sembol isimlerinden Hemdiye Nine, Burak Yılmaz'ı imza sonrası yakaladı. Bordo-mavili renklere aşık olan ve meşhur nasihatları ile tanınan Hemdiye Nine, 'Kral' lakaplı oyuncuya da öğütler verdi. Hemdiye Nine, tecrübeli golcünün kızları Nazlı ve Derin için ördüğü patikleri de hediye etti.
BONSERVİSİ 3.5 MİLYON EURO
Burak Yılmaz'ın maliyeti de açıklandı. Trabzonspor'un KAP'a bildirdiği rakamlara göre bordo-mavililer, tecrübeli forvetin fesih bedeli için kulübü Beijing Guoan'a 3.5 milyon euro ödeyecek. 32 yaşındaki yıldız golcü de yıllık 3 milyon 550 bin euro kazanacak. Böylece Burak kalitesindeki bir futbolcu için 3 yıllığına Trabzonspor'un kasasından toplam 14.1 milyon euro para çıkacak.
SIRA ARTIK TARAFTARDA
Burak Yılmaz'ın transferiyle birlikte bordomavililer hücum hattında da güçlü isimlere sahip oldu. Trabzonspor yönetiminin artık tek bir isteği kaldı, o da taraftarın kombinelere hücum etmesi. Şu ana kadar 5 bin 240 kombine satıldı. Yıldız oyuncu Burak'ın transferinin ardından rakamın 10 bini bulması bekleniyor.
- 07 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:01
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Erman Toroğlu: Faciadan dönüldü!
Toplam 21
Yorum
sergen konya taraftarını anlamıyorum,ne gerek vardı bunca rezilliğe! sahada sorun yok,seyirciler çıldırıp duruyo.tam rezaletti.
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Quaresma'ya saldırı
Toplam 3
Yorum
Sürekli bilinçli faul yaptı Quaresma maç boyu tahrik etti. Hakem efendi görmezden geldi. Gördüğünü cezasız bıraktı ama işte bu sebeple seyirci cahilce işler yaptı.
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Beşiktaş taraftarından çıkanlar şaşırttı
Toplam 13
Yorum
Samsunlu hikaye bunlar konyalilar iyi kovaladi bunlari ben samsunluyum ve mac oncesi bjklilerin kacislarini gordum hatta dayak yiyenleri bile oldu
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