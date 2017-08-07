 Cumhurbaşkanımız tebrik etti – Fotomaç – 07 Ağustos 2017
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    07 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Cumhurbaşkanımız tebrik etti

    Cumhurbaşkanımız tebrik etti

    Karadeniz Fırtınasının yıldızı, ile buluştu. Erdoğan, Trabzonspor ve Burak’a yeni sezon öncesi başarı dileklerinde bulundu.

    Bordo-mavililere geri dönen , Medical Park Stadı'nda resmi imzayı attıktan sonra Rize'nin yolunu tuttu. Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu ile Rize'ye giden tecrübeli forvet burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. 'Kral' lakaplı oyuncu, Rize- Artvin Havaalanı'nı incelemeye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kısa bir futbol sohbeti gerçekleştirdi. Burak daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çektirdiği fotoğrafı İnstagram sayfasına yükledi. Yıldız golcü, altına "Her zaman her yerde desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanımıza; Trabzonsporumuz ve benim için bulundukları başarı dileklerine teşekkür ederim" notunu düştü. Bordo-mavili taraftarlar bu kareyi binlerce kez beğenildi.

    FUTBOLU ÇOK SEVİYOR
    Burak, eski bir futbolcu olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile daha önce Çin'in Guoan takımında forma giyerken de buluşmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çin ziyareti sırasında ikili futbol sohbeti yapmıştı. Erdoğan bu hafta Başakşehir ve F.Bahçe'nin Avrupa Kupası maçlarına gitmişti.

    1. 07 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:05
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