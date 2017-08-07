 CAS, Trabzonspor'un başvurusunu reddetti – Fotomaç – 07 Ağustos 2017
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    07 Ağustos 2017, Pazartesi
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    CAS, Trabzonspor'un başvurusunu reddetti

    CAS, Trabzonspor'un başvurusunu reddetti

    Trabzonspor'un, şike davasına lk ceza mahkemesi olarak bakması için CAS'a yaptığı başvuru reddedildi.

    UEFA'nın 2010/2011 sezonuna ilişkin şike davası için verdiği kararı Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi CAS'a taşıyan ve ret cevabı alan Trabzonspor'a, CAS'a yaptığı bir diğer başvuru için de ret kararı geldi.

    Trabzonspor yetkilileri, şike davasını baştan ele almak üzere ilk derece mahkemesi olarak bakmasını talep ederek CAS'a yeni bir başvuruda bulunmuştu. Bordo-mavililerin bu talebine de CAS'tan olumsuz cevap geldi ve bu karar kulübe tebliğ edildi. CAS böylece Trabzonspor'un şike konusundaki bir başvurusunu daha reddetmiş oldu.

    Trabzonspor, 3 Temmuz 2017 tarihinde FIFA'ya yeni bir başvuruda bulunmuştu.

    1. 07 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:42
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