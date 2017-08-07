CAS, Trabzonspor'un başvurusunu reddetti
Trabzonspor'un, şike davasına lk ceza mahkemesi olarak bakması için CAS'a yaptığı başvuru reddedildi.
UEFA'nın 2010/2011 sezonuna ilişkin şike davası için verdiği kararı Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi CAS'a taşıyan ve ret cevabı alan Trabzonspor'a, CAS'a yaptığı bir diğer başvuru için de ret kararı geldi.
Trabzonspor yetkilileri, şike davasını baştan ele almak üzere ilk derece mahkemesi olarak bakmasını talep ederek CAS'a yeni bir başvuruda bulunmuştu. Bordo-mavililerin bu talebine de CAS'tan olumsuz cevap geldi ve bu karar kulübe tebliğ edildi. CAS böylece Trabzonspor'un şike konusundaki bir başvurusunu daha reddetmiş oldu.
Trabzonspor, 3 Temmuz 2017 tarihinde FIFA'ya yeni bir başvuruda bulunmuştu.
- 07 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 21:42
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Anlaşma tamam!
Toplam 4
Yorum
ASLANKRAL1905-13 ASAMOAH GELSİN DERTLER BİTSİN.......EN BÜYÜK CİMBOMMMM..
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Bankada 100 milyon euro paramız var
Toplam 46
Yorum
Komiksiniz Butun Fenerbahçe camiasina bir pisikolaga gorunmelerini tafsiye ederim.
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Aziz Yıldırım'ın açıklaması sorulunca...
Toplam 24
Yorum
Gerçek Gorunen koy klavuz istemiyor. Fenerbahçeli taraftarlara, siz hakkettiginiz yerdesiniz.Bu yonetimle size sampiyonluk hayal.baskette basarilar
CAS, Trabzonspor'un başvurusunu reddetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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