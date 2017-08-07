 ‘Burak yılın transferi’ – Fotomaç – 07 Ağustos 2017
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    07 Ağustos 2017, Pazartesi
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    ‘Burak yılın transferi’

    ‘Burak yılın transferi’

    Başkan Usta her takımın iyi hamleler yaptığını söyledi ama ekledi: “Yılın transferi Burak. Herkes görecek”

    Trabzonspor'da başkanından malzemecisine, taraftarından yöneticisine coşkusu yaşanıyor. İmza törenine katılan başkan "Türkiye'de her takım iyi transferler yaptı. Çok değerli oyuncular geldi. Bence yılın transferi Burak Yılmaz'dır. Bunu ilerleyen zamanda herkes görecek" dedi. Usta "Kral yuvasına geri döndü" ifadelerini kullanırken şöyle konuştu: "Trabzonspor için çok önemli bir gün. Çünkü Trabzonspor tarihinde, Türk futbol tarihinde çok önemli yeri olan Burak Yılmaz ile yeniden, tekrar bir yolculuğa başlıyoruz. Burak kendi tabiri ile yuvasına döndü. Hem Türkiye'de hem yurt dışında, dünyada attığı gollerle herkesin kabul ettiği bir futbolcu Burak Yılmaz. Belki de onu iki kelime ile tamamlayacak olursak 'o bir gol makinesi', futbolun içinden gelen tabirle 'gol kralı'... Çin'de iyi bir kazancı vardı. Trabzonspor'a gelmek için fedakarlıkta bulundu. Buraya dönmek için gönülden istekliydi. Yuvana hoş geldin diyorum"

    'EN AZ İKİ İSİM DAHA ALIRIZ'
    Muharrem Usta, Burak sonrası transferlerle ilgili de konuştu. Usta "50. yılımızda büyük başarı bekliyoruz. En az 2 oyuncuya daha ihtiyacımız var. Elimizde de iyi bir kadro var. Özellikle Yusuf Yazıcı'dan bu sezon daha fazlasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
    1. 07 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:50
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