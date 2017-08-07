 ‘Bizimle kal Yusuf’ – Fotomaç – 07 Ağustos 2017
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    07 Ağustos 2017, Pazartesi
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    ‘Bizimle kal Yusuf’

    ‘Bizimle kal Yusuf’
    Trabzonspor'da 'a Beşiktaş'ın haricinde birçok Anadolu kulübünden teklif vardı. Ancak teknik direktör Ersun Yanal, kalitesine güvendiği oyuncuyu kadroda tutma kararı aldı. Yanal'ın öğrencisine "Yeteneklisin. Kafanı tam anlamıyla futbola verirsen bu ligin tozunu atarsın" dediği öğrenildi.
    1. 07 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:05
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