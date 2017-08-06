Yabancılar yine ayrılmadı

Yabancı futbolculardan bazıları izinli olmalarına rağmen Trabzon'dan ayrılmadı.

Bordo-mavili takımda, Pereira, Mas, Durica ve Bero'nun 3 günlük izni Trabzon'da geçirdikleri kaydedildi. Hugo Rodallega'nın İstanbul'a giderek menisküs ameliyatı olan vatandaşı Fabian Castillo'yu ziyaret ettiği öğrenildi. Teknik direktör Ersun Yanal'ın da izin gününde Trabzon'dan ayrılmadığı bildirildi.