 Yabancılar yine ayrılmadı – Fotomaç – 06 Ağustos 2017
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    06 Ağustos 2017, Pazar
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    Yabancılar yine ayrılmadı

    Yabancılar yine ayrılmadı

    Yabancı futbolculardan bazıları izinli olmalarına rağmen Trabzon'dan ayrılmadı.

    Bordo-mavili takımda, Pereira, Mas, Durica ve Bero'nun 3 günlük izni Trabzon'da geçirdikleri kaydedildi. Hugo Rodallega'nın İstanbul'a giderek menisküs ameliyatı olan vatandaşı Fabian Castillo'yu ziyaret ettiği öğrenildi. Teknik direktör Ersun Yanal'ın da izin gününde Trabzon'dan ayrılmadığı bildirildi.
    1. 06 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:34
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