Trabzonspor Burak Yılmaz'ı KAP'a bildirdi
Trabzonspor, renklerine bağladığı başarılı futbolcu Burak Yılmaz'ın eski kulübü Çin ekiplerinden Beijing Sinobo Guoan'a fesih bedeli olarak 3 milyon 500 bin Euro ödeyeceğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Bordo mavili ekipten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel futbolcu Burak Yılmaz' ın kulübümüze kesin transferi konusunda, Beijing Sinobo Guoan F.C. ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Beijing Sinobo Guoan F.C.'ye sözleşme fesih bedeli olarak 3.500.000 Euro ödenecektir. Profesyonel futbolcumuz Burak Yılmaz ile 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar 3 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncumuza; her bir sezon için 3.550.000 Euro garanti ücret ödenecektir"
- 06 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 10:54
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Feghouli için saatleri sayıyor
Toplam 2
Yorum
gs ya sende bir aydir geliyon
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Antalya onu istiyor
Toplam 1
Yorum
fenerbahcem yapilacak 4 trasferde eger ortasaha aliniyorsa 8 veya hicumcu ortasaha 1 de santrofor ile 1 de kanat varsa salih kiraya verilsin stopere to
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Beşiktaş, Lens transferini "Come to Beşiktaş" videosuyla açıkladı
Toplam 21
Yorum
Xxx Bir gs lı olarak fb mi beşiktaşmı deseler arkama bakmadan fb ye giderim..Fb den 4 üzeri isteyip bjk a 2 ye imza atmak örnek chedjoe
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