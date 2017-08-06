 Trabzonspor Burak Yılmaz'ı KAP'a bildirdi – Fotomaç – 06 Ağustos 2017
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    06 Ağustos 2017, Pazar
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    Trabzonspor Burak Yılmaz'ı KAP'a bildirdi

    Trabzonspor Burak Yılmaz'ı KAP'a bildirdi

    Trabzonspor, renklerine bağladığı başarılı futbolcu Burak Yılmaz'ın eski kulübü Çin ekiplerinden Beijing Sinobo Guoan'a fesih bedeli olarak 3 milyon 500 bin Euro ödeyeceğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

    Bordo mavili ekipten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şu şekilde:

    "Profesyonel futbolcu Burak Yılmaz' ın kulübümüze kesin transferi konusunda, Beijing Sinobo Guoan F.C. ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Beijing Sinobo Guoan F.C.'ye sözleşme fesih bedeli olarak 3.500.000 Euro ödenecektir. Profesyonel futbolcumuz Burak Yılmaz ile 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar 3 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncumuza; her bir sezon için 3.550.000 Euro garanti ücret ödenecektir"

    1. 06 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 10:54
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