Kucka hayran kaldı

Fırtına'nın yeni transferi Juraj Kucka, bordo-mavili taraftarlara hayran kaldı.

Medical Park Stadı'nda çıktığı ilk maçta tribünlerin tıklım tıklım olmasının yanı sıra coşku ve ambiyanstan etkilendiği belirtilen Kucka'nın "Buraya geldiğimde taraftarlar bana hayatımda yaşamadığım bir karşılama töreni yapmıştı. Sezon açılışında böyle bir coşkuyu açıkçası beklemiyordum. Hayran kaldım. Bizlere büyük bir sevgi gösterisi vardı. Şimdi daha iyi anlıyorum burada futbolun ne kadar önemli olduğunu. Biz de bu sevgiye karşılık vermek zorundayız" ifadelerini kullandığı belirtildi. Kucka, Alaves ile oynanan dostluk maçında ortaya koyduğu başarılı futbolu 1 asistle süslemişti.