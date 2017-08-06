 ''Kucka çok katkı yapar'' – Fotomaç – 06 Ağustos 2017
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    06 Ağustos 2017, Pazar
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    ''Kucka çok katkı yapar''

    ''Kucka çok katkı yapar''
    Bordo-mavililerin Slovak futbolcusu , bu sezon şampiyonluk istediklerini söyledi. 35 yaşındaki stoper, "Kucka'nın gelmesi çok faydalı oldu. Bu sene kulübümüz 50'inci yılını kutluyor. Şampiyonluğa oynamak istiyoruz" ifadesini kullandı.
    1. 06 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:39
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