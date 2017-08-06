Kral imzalıyor
Önceki gece Trabzon’a gelen Burak bugün saat 11.00’de Medical Park Stadı’nda resmi imzayı atacak. Törene Başkan Usta katılacak.
YANAL İLE GÖRÜŞECEK
Takımın eksik yerlerini nokta atışı futbolcularla takviye eden Trabzonspor yönetimi, Burak Yılmaz ile de sözleşme imzalayarak yeni sezon öncesi 4'üncü transferini gerçekleştirecek. Bu arada teknik direktör Ersun Yanal'ın bugün Burak ile özel bir görüşme yapacağı belirtiliyor. Burak'a 'hoş geldin' diyecek olan bordo-mavili çalıştırıcının bu transferden son derece memnun olduğu biliniyor. Ersun Yanal'ın 32 yaşındaki forvet için, "Tam isabet bir isim. Bütün beklentilerimizi karşılayabilir. Onun gelmesi ile çok güçlendik" dediği belirtildi.
AİT OLDUĞUM YERDEYİM
Trabzonspor, Burak Yılmaz için 'Kralın dönüşü' isimli klip hazırlandı. 32 yaşındaki forvet, Trabzonspor'un efsane çubuklu formasını giyip Medical Park Stadı'na çıktığı görüntülerde "Ait olduğum yerdeyim" ifadelerini kullandı. Trabzonspor Medya Birimi tarafından hazırlan klip, taraftarların büyük beğenisi topladı.
FIRTINA SERVET HARCADI
Fırtına, forvet hattına son 5 yılda 100 milyon TL'yi aşan transfer yaptı ama Burak Yılmaz'ın yerini dolduramadı. Bordo-mavili takımda 2.5 sezon görev yapan yıldız oyuncu, Süper Lig maçlarında 55 gole imza attı. Burak, bordo-mavili formayla 2011-2012 sezonunda ise 33 golle zirveye çıktı. Tarihinde 4 gol kralı çıkaran Trabzonspor'da en skorer kral oldu.
FOTOMAÇ FARKI
Türkiye'nin 1 numaralı spor gazetesi FOTOMAÇ, bir kere daha hedefi 12'den vurmanın gururunu yaşıyor. Tarihler 2 Mart'ı gösterdiğinde Trabzonspor'un Burak Yılmaz ile ilgilendiğini 'Kral geri dönüyor' başlığı ile tüm Türkiye'ye duyuran FOTOMAÇ, transfer görüşmelerini gün gün duyurmuştu. Uzun görüşmeler sonrası Burak geldi ve biz yine haklı çıktık...
- 06 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:43
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Aziz Yıldırım'dan transfer müjdesi
Toplam 20
Yorum
SADS FORVET . ORTA SAHA STOPER SOL BEK
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Aziz Yıldırım'dan transfer müjdesi
Toplam 20
Yorum
Miyane Transfer gerekli de, bunları neden "müjde" diye veriyorsunuz. İnsanlar neden transfer delisi. Takımlar batmış, ffp var, altyapı oyuncusu yok
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Kiralık mı gitsem acaba?
Toplam 25
Yorum
Sürahi 1)Futbol değil oyuncu mevkisi anlamıyor desen neyse 2) Ki bence senin bu konu hakkında bilgin yok Valbuena as mevki OOS Ekici as mevki OOS
Kral imzalıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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