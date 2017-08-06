 Kral imzalıyor – Fotomaç – 06 Ağustos 2017
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    06 Ağustos 2017, Pazar
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    Kral imzalıyor

    Kral imzalıyor

    Önceki gece Trabzon’a gelen Burak bugün saat 11.00’de Medical Park Stadı’nda resmi imzayı atacak. Törene Başkan Usta katılacak.

    'da büyük gün geldi çattı... Çin'in Beijing takımından transfer edilen , bugün kendisini 3 yıllığına bordo-mavili renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza atacak. 2017- 18 sezonu öncesi şu ana kadar kadrosuna Theo Bongonda, Juraj Kucka ile Kamil Ahmet Çörekçi'yi katan ve Burak Yılmaz'ı da Türkiye'ye getiren bordo-mavililer, tecrübeli forvet oyuncusu için bugün saat 11'de Medical Park Stadı'nda imza töreni düzenleyecek. Önceki gece geç saatlerde Trabzon'a giden Burak'ın 3 yıllık sözleşmeye imza atarak, takımla birlikte çalışmalara katılması da bekleniyor. 32 yaşındaki forvet bu akşamki antrenmana çıkabilir.

    YANAL İLE GÖRÜŞECEK
    Takımın eksik yerlerini nokta atışı futbolcularla takviye eden Trabzonspor yönetimi, Burak Yılmaz ile de sözleşme imzalayarak yeni sezon öncesi 4'üncü transferini gerçekleştirecek. Bu arada teknik direktör Ersun Yanal'ın bugün Burak ile özel bir görüşme yapacağı belirtiliyor. Burak'a 'hoş geldin' diyecek olan bordo-mavili çalıştırıcının bu transferden son derece memnun olduğu biliniyor. Ersun Yanal'ın 32 yaşındaki forvet için, "Tam isabet bir isim. Bütün beklentilerimizi karşılayabilir. Onun gelmesi ile çok güçlendik" dediği belirtildi.





    AİT OLDUĞUM YERDEYİM
    Trabzonspor, Burak Yılmaz için 'Kralın dönüşü' isimli klip hazırlandı. 32 yaşındaki forvet, Trabzonspor'un efsane çubuklu formasını giyip Medical Park Stadı'na çıktığı görüntülerde "Ait olduğum yerdeyim" ifadelerini kullandı. Trabzonspor Medya Birimi tarafından hazırlan klip, taraftarların büyük beğenisi topladı.

    FIRTINA SERVET HARCADI
    Fırtına, forvet hattına son 5 yılda 100 milyon TL'yi aşan transfer yaptı ama Burak Yılmaz'ın yerini dolduramadı. Bordo-mavili takımda 2.5 sezon görev yapan yıldız oyuncu, Süper Lig maçlarında 55 gole imza attı. Burak, bordo-mavili formayla 2011-2012 sezonunda ise 33 golle zirveye çıktı. Tarihinde 4 gol kralı çıkaran Trabzonspor'da en skorer kral oldu.

    FOTOMAÇ FARKI
    Türkiye'nin 1 numaralı spor gazetesi FOTOMAÇ, bir kere daha hedefi 12'den vurmanın gururunu yaşıyor. Tarihler 2 Mart'ı gösterdiğinde Trabzonspor'un Burak Yılmaz ile ilgilendiğini 'Kral geri dönüyor' başlığı ile tüm Türkiye'ye duyuran FOTOMAÇ, transfer görüşmelerini gün gün duyurmuştu. Uzun görüşmeler sonrası Burak geldi ve biz yine haklı çıktık...
    1. 06 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:43
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