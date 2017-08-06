 Komşu’ya bir jest daha – Fotomaç – 06 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Ağustos 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Komşu’ya bir jest daha

    Komşu’ya bir jest daha
    'dan, Gümüşhanespor'a bir jest daha geldi. Bordo- mavililer, komşu şehrin kulübüne eski stadı Hüseyin Avni Aker'in reklam panolarını hediye etti. Karadeniz ekibi, daha önce Gümüşhanespor'a yine Avni Aker Stadı'nın ışıklandırmalarını vermişti. Gümüşhanespor bu jeste karşılık teşekkür mesajı yolladı.
    1. 06 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:35
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Komşu’ya bir jest daha haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.