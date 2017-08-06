 İzin bitti idman vakti – Fotomaç – 06 Ağustos 2017
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    06 Ağustos 2017, Pazar
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    İzin bitti idman vakti

    İzin bitti idman vakti

    Fırtına'da 3 günlük izin bugün sona eriyor.

    Kulübün 50. kuruluş yıl dönümü etkinliğinde İspanya'nın Deportivo Alaves takımını 2-0 yendiği dostluk maçının ardından izne çıkan futbolcular, bu akşam yeni sezon hazırlıklarına devam edecek. Trabzonspor, ligin ilk haftasında pazar günü saat 20.00'de Konyaspor'u sahasında ağırlayacak.
    1. 06 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:36
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