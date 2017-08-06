Gündemde yok

Ahmet Çubukçu: Selçuk İnan ile ilgilendiğimiz haberleri kesinlikle doğru değil. Selçuk’un transferinin gündemimize hiç gelmediğini söyleyebilirim.

Bordo-mavili kulübün asbaşkanı Ahmet Çubukçu, Galatasaray'da forma giyen Selçuk İnan'ın transfer gündemlerinde bulunmadığını bildirdi. Çubukçu, yaptığı açıklamada, yeni sezon öncesi Juraj Kucka, Theo Bongonda ve Kamil Ahmet Çörekçi'yi kadrolarına kattıklarını, Burak Yılmaz ile de yarın (bugün) resmi sözleşme imzalamayı planladıklarını belirtti.



TRANSFER İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Transfer çalışmalarının sürdüğünü ve bazı görüşmelerde bulunduklarını dile getiren Çubukçu, "Selçuk İnan, transfer gündemimize hiç gelmedi. Bu futbolcuyla hiç ilgilenmedik, talip olduğumuz şeklindeki haberler gerçeği yansıtmıyor. Selçuk'la ilgilenmediğimizi net olarak söyleyebilirim" ifadesini kullandı.