Burak Yılmaz'dan Selçuk İnan sözleri

Çin'den tekrar Türkiye'ye dönen ve Trabzonspor ile 3 yıllık anlaşmaya varan Burak Yılmaz , imza töreninde yaptığı açıklamada yönetimin uygun görmesi ve hocamızın istemesi halinde Selçuk İnan ile birlikte oynamak istediğini ifade etti.

Yıldız futbolcunun Selçuk ile ilgili düşüncelerini şöyle açıkladı; "Selçuk İnan benim kardeşimdir. Arkadaşım değildir. Onun bulunduğu zorluklarla fazla konuşmak istemiyorum. Başka bir camia, onun bulundupu bir camia. Selçuk İnan çok büyük bir oyuncudur. Türk futbol tarihinin önemli bir oyuncusudur. Yönetimimiz uygun bulursa, şartlar oluşursa hocamız isterse ben Selçuk İnan ile her yerde oynamak isterim her yerde beraber olmak isterim."