 Burak Yılmaz'dan Selçuk İnan sözleri – Fotomaç – 06 Ağustos 2017
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    06 Ağustos 2017, Pazar
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    'dan sözleri

    Burak Yılmaz'dan Selçuk İnan sözleri

    Trabzonspor'a 3 yıllık imza atan milli futbolcu , basın toplantısında ile birlikte oynamak istediğini dile getirdi.

    Çin'den tekrar Türkiye'ye dönen ve Trabzonspor ile 3 yıllık anlaşmaya varan , imza töreninde yaptığı açıklamada yönetimin uygun görmesi ve hocamızın istemesi halinde ile birlikte oynamak istediğini ifade etti.

    Yıldız futbolcunun Selçuk ile ilgili düşüncelerini şöyle açıkladı; "Selçuk İnan benim kardeşimdir. Arkadaşım değildir. Onun bulunduğu zorluklarla fazla konuşmak istemiyorum. Başka bir camia, onun bulundupu bir camia. Selçuk İnan çok büyük bir oyuncudur. Türk futbol tarihinin önemli bir oyuncusudur. Yönetimimiz uygun bulursa, şartlar oluşursa hocamız isterse ben Selçuk İnan ile her yerde oynamak isterim her yerde beraber olmak isterim."


    1. 06 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 12:28
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