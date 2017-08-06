Burak Yılmaz'dan Selçuk İnan sözleri
Trabzonspor'a 3 yıllık imza atan milli futbolcu Burak Yılmaz, basın toplantısında Selçuk İnan ile birlikte oynamak istediğini dile getirdi.
Yıldız futbolcunun Selçuk ile ilgili düşüncelerini şöyle açıkladı; "Selçuk İnan benim kardeşimdir. Arkadaşım değildir. Onun bulunduğu zorluklarla fazla konuşmak istemiyorum. Başka bir camia, onun bulundupu bir camia. Selçuk İnan çok büyük bir oyuncudur. Türk futbol tarihinin önemli bir oyuncusudur. Yönetimimiz uygun bulursa, şartlar oluşursa hocamız isterse ben Selçuk İnan ile her yerde oynamak isterim her yerde beraber olmak isterim."
- 06 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 12:28
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İsla-Dirar şov yapar
Toplam 6
Yorum
semih Gökhandan sonra sağ beke böyle iyi bir adam almamız iyi oldu hem gökhandan daha hızlı dirar da istekli ve güzel oynuyor kuyt gökhanı aratmaz
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50. yıla yakışacak mücadele
Toplam 1
Yorum
Marjinal BJK Kesinlikle daha iyi yerde bitirmelisiniz buda sizin 5.lik olur ancak !
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Jeremain Lens'in ardından...
Toplam 35
Yorum
TCelcius Ben sol stoper diyorum hala sağ stoper yazılıyor delirecem.BEŞİKTAŞIN rakibi olmaz yeter ki oyuncuda karakter omurga ve vizyon olsun...
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