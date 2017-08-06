Burak Yılmaz, ilk idmanına çıktı
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında 13 Ağustos Pazar günü sahasında Atiker Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına 3 günlük izinin ardından başladı.
Bordo-mavili kulübün 50. kuruluş yıl dönümünde İspanya'nın Alaves takımını 2-0 yendiği dostluk maçının ardından 3 gün izin verilen Karadeniz ekibi, bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplandı.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde yapılan basına kapalı antrenmana menisküs ameliyatı olan Castillo ve eşi doğum yaptığı için ülkesine giden Ogenyi Onazi ile izinli olan kaleci Esteban Alvarado'nun katılmadığı bildirildi.
Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı.
BURAK YILMAZ, İLK İDMANINA ÇIKTI
Trabzonspor ile bugün Medical Park Stadı'nda 3 yıllık sözleşme imzalayarak eski takımına geri dönen Burak Yılmaz da antrenmana çıktı.
2011-2012 sezonu sonunda bordo-mavili kulüpten ayrılan golcü oyuncu, ikinci döneminde takımla ilk antrenmanına çıktı.
Antrenmanı kulüp başkanı Muharrem Usta ve kulüp asbaşkanı Ahmet Çubukçu da izledi.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
- 06 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:04
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İspanyollar ‘Rincon’ dedi
Toplam 6
Yorum
Yasama 29 yaşında biri şu anda gerekli değil. Gelecek adına 20-22 yaş aralığına biri alınabilir. Ancak sol stoper ve sol bek eksiğimiz var.
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Transfer resmen açıklandı
Toplam 29
Yorum
Yasama Snaijder yıllık 1,8 m euro karşılığnda anlaşma yaptı. Onun için ortalığı ayağa kaldıranlar keriz yerine konmak nasıl bir duygu şimdi anlatı
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Galatasaray kupayı evine getirdi
Toplam 6
Yorum
Behlul Utanın büyükler takımı a takımı bu çocuklardan utanın
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