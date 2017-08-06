 Burak Yılmaz, ilk idmanına çıktı – Fotomaç – 06 Ağustos 2017
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    06 Ağustos 2017, Pazar
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    , ilk idmanına çıktı

    Burak Yılmaz, ilk idmanına çıktı

    , Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında 13 Ağustos Pazar günü sahasında Atiker Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına 3 günlük izinin ardından başladı.

    Bordo-mavili kulübün 50. kuruluş yıl dönümünde İspanya'nın Alaves takımını 2-0 yendiği dostluk maçının ardından 3 gün izin verilen Karadeniz ekibi, bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplandı.

    Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde yapılan basına kapalı antrenmana menisküs ameliyatı olan Castillo ve eşi doğum yaptığı için ülkesine giden Ogenyi Onazi ile izinli olan kaleci Esteban Alvarado'nun katılmadığı bildirildi.

    Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı.



    BURAK YILMAZ, İLK İDMANINA ÇIKTI
    ile bugün Medical Park Stadı'nda 3 yıllık sözleşme imzalayarak eski takımına geri dönen da antrenmana çıktı.

    2011-2012 sezonu sonunda bordo-mavili kulüpten ayrılan golcü oyuncu, ikinci döneminde takımla ilk antrenmanına çıktı.

    Antrenmanı kulüp başkanı Muharrem Usta ve kulüp asbaşkanı Ahmet Çubukçu da izledi.

    Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

    1. 06 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:04
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