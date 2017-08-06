Burak ile iyi bir ikili olacağız

Geçtiğimiz hafta gönderileceği yönünde haberler çıkan ama yönetimin bunu kesin bir dille yalanladığı Rodallega, Burak Yılmaz ile iyi bir ikili olacağını söyledi. 31 yaşındaki Kolombiyalı forvet, "Burak Yılmaz'ın kalitesi ve takıma sunacağı katkı ortada. Onunla iyi bir ikili oluşturabileceğimize inanıyorum. Takımdaki rekabet de artacak. Bu bana da olumlu yansıyacak. 50. yılda herkese ihtiyaç olduğunu biliyorum" diye konuştu.