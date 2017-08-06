 ‘Bize gel Sissoko’ – Fotomaç – 06 Ağustos 2017
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    06 Ağustos 2017, Pazar
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    ‘Bize gel Sissoko’

    ‘Bize gel Sissoko’

    Bordo-mavililer, sosyal medyadan ‘Come to ’ çılgınlığı başlattı, kısa sürede binlerce mesaj oyuncuya ulaştı.

    'un transfer gündeminde yer alan Tottenham'lı orta saha oyuncusu Moussa Sissoko'ya bordo-mavili taraftarlar 'Come to Trabzonspor', (Trabzonspor'a gel) çağrısı yaptı. Futbolcunun sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımların altına çok sayıda taraftar yorum bırakarak, oyuncuyu Trabzonspor'a davet etti. #cometotrabzonsporsissoko etiketi ile yapılan çağrıda binlerce mesaj atıldı, kısa sürede gündem oldu. Geçtiğimiz sezon Premier Lig'de 25 maçta forma giyen Fransız oyuncu, 3 asist yapmıştı.

    USTA ADA'YA GİTTİ
    Başkan Muharrem Usta, Tottenham'ın Fransız yıldızı Moussa Sissoko transferini bitirmek üzere... Usta, "Sissoko'da bir sorunumuz yok. Futbolcu bu sene Tottenham'da oynamayacak. Gerçekten bize gelmek istiyor. Kiralamaya çalışıyoruz. Oyuncu açısından bakarsak olabilecek transfer" dedi. Hem 10 numara hem de sağ kanatta görev yapabilen Sissoko için Başkan Muharrem Usta dün İngiltere'ye gitti. Tottenham'a yeni bir teklif sunacak olan Usta, bu sabah geri dönüp Burak'ın imza töreni için Trabzon'a geçecek.
    1. 06 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:44
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