‘Bize gel Sissoko’
Bordo-mavililer, sosyal medyadan ‘Come to Trabzonspor’ çılgınlığı başlattı, kısa sürede binlerce mesaj oyuncuya ulaştı.
USTA ADA'YA GİTTİ
Başkan Muharrem Usta, Tottenham'ın Fransız yıldızı Moussa Sissoko transferini bitirmek üzere... Usta, "Sissoko'da bir sorunumuz yok. Futbolcu bu sene Tottenham'da oynamayacak. Gerçekten bize gelmek istiyor. Kiralamaya çalışıyoruz. Oyuncu açısından bakarsak olabilecek transfer" dedi. Hem 10 numara hem de sağ kanatta görev yapabilen Sissoko için Başkan Muharrem Usta dün İngiltere'ye gitti. Tottenham'a yeni bir teklif sunacak olan Usta, bu sabah geri dönüp Burak'ın imza töreni için Trabzon'a geçecek.
- 06 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:44
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Aziz Yıldırım'dan transfer müjdesi
Toplam 20
Yorum
SADS FORVET . ORTA SAHA STOPER SOL BEK
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Aziz Yıldırım'dan transfer müjdesi
Toplam 20
Yorum
Miyane Transfer gerekli de, bunları neden "müjde" diye veriyorsunuz. İnsanlar neden transfer delisi. Takımlar batmış, ffp var, altyapı oyuncusu yok
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Kiralık mı gitsem acaba?
Toplam 25
Yorum
Sürahi 1)Futbol değil oyuncu mevkisi anlamıyor desen neyse 2) Ki bence senin bu konu hakkında bilgin yok Valbuena as mevki OOS Ekici as mevki OOS
‘Bize gel Sissoko’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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