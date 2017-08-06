 50. yıla yakışacak mücadele – Fotomaç – 06 Ağustos 2017
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    06 Ağustos 2017, Pazar
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    50. yıla yakışacak mücadele

    50. yıla yakışacak mücadele
    Fırtına'nın Slovakyalı orta sahası , yeni sezonda 50'nci yıla yakışır bir şekilde mücadele etmek istediklerini söyledi. 21 yaşındaki yıldız, "Geçen yıl ligi 6. bitirdik. Bu yıl lige daha iyi başlayıp daha iyi yerde tamamlayacağız" dedi.
    1. 06 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:04
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