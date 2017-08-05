 Trabzonspor'dan Selçuk İnan açıklaması – Fotomaç – 05 Ağustos 2017
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    05 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Trabzonspor'dan açıklaması

    Trabzonspor'dan <a href="/index/selcuk-inan?id=7ab9a8ee-8933-4668-b166-6ddc612373b9" class="" rel="tag">Selçuk İnan</a> açıklaması

    Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, Galatasaray'da forma giyen 'ın transfer gündemlerinde bulunmadığını bildirdi.

    Çubukçu, yaptığı açıklamada, yeni sezon öncesi Juraj Kucka, Theo Bongonda ve Kamil Ahmet Çörekçi'yi kadrolarına kattıklarını, Burak Yılmaz ile de yarın resmi sözleşme imzalamayı planladıklarını belirtti.

    Transfer çalışmalarının sürdüğünü ve bazı görüşmelerde bulunduklarını dile getiren Çubukçu, ", transfer gündemimize hiç gelmedi. Bu futbolcuyla hiç ilgilenmedik, talip olduğumuz şeklindeki haberler gerçeği yansıtmıyor." dedi.

    1. 05 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:34
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