Trabzonspor'dan Selçuk İnan açıklaması
Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, Galatasaray'da forma giyen Selçuk İnan'ın transfer gündemlerinde bulunmadığını bildirdi.
Çubukçu, yaptığı açıklamada, yeni sezon öncesi Juraj Kucka, Theo Bongonda ve Kamil Ahmet Çörekçi'yi kadrolarına kattıklarını, Burak Yılmaz ile de yarın resmi sözleşme imzalamayı planladıklarını belirtti.
Transfer çalışmalarının sürdüğünü ve bazı görüşmelerde bulunduklarını dile getiren Çubukçu, "Selçuk İnan, transfer gündemimize hiç gelmedi. Bu futbolcuyla hiç ilgilenmedik, talip olduğumuz şeklindeki haberler gerçeği yansıtmıyor." dedi.
- 05 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 15:34
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İmparator için baskıya devam
Toplam 42
Yorum
Taner Elleri cebinde ağzında sakız bi ukala tavırlar..alın size fatih terim..
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Beşiktaş istedi, Fener alıyor
Toplam 27
Yorum
Aziz Batarson Böyle giderse 10 sene sonra FB 4. büyük olur.
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İmparator için baskıya devam
Toplam 42
Yorum
mutlu vatandaş terim süpriz olmaz! KABUS OLUR !!!!!!!!
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