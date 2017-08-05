Theo Bongonda beğenildi
Tecrübeli hocanın, genç futbolcuya, "Kaliteni kısa sürede herkese gösterdin. Performansından son derece memnunum. Aynen böyle devam et. Sana ihtiyacımız var. Bu takıma önemli katkılar yapacağını biliyorum" dediği belirtildi. Bongonda'nın da, "Uyum sorunumu kısa sürede atlattım. Her geçen gün daha iyi olacağım. Bu daha başlangıç. Benden beklentileri çok iyi biliyorum ve bunun karşılığını sonuna kadar vermek için savaşacağım" cevabını verdiği belirtildi.
- 05 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 03:49
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G.Saray başkanı eli boş dönmez
Toplam 37
Yorum
ds 9milyon arti uc topcu daha
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Fenerbahçe, Sturm Graz'ı eledi
Toplam 28
Yorum
Aykut resmen adan kayırıyor madem kaleci yemeniyi oynatmayacaktınız neden aldınız.
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G.Saray başkanı eli boş dönmez
Toplam 37
Yorum
serdar öyle köşe bucak konuşma faruk efendi yüreğin varsa aday olursun yetti artık siz bi yandan erman ve ahmet gibi sivri dilliler bi yandan yeter
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