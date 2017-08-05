 Theo Bongonda beğenildi – Fotomaç – 05 Ağustos 2017
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    05 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Theo beğenildi

    Theo Bongonda beğenildi
    Trabzonspor'un yeni transferlerinden Theo , bordo- mavili taraftarların önünde Şenol Güneş Stadı'nda çıktığı ilk maçında ortaya koyduğu performans ile beğenildi. Deportivo Alaves ile oynanan dostluk karşılaşmasında 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyen 21 yaşındaki Belçikalı sol kanat oyuncusunu, teknik direktör Ersun Yanal da tebrik etti.

    Tecrübeli hocanın, genç futbolcuya, "Kaliteni kısa sürede herkese gösterdin. Performansından son derece memnunum. Aynen böyle devam et. Sana ihtiyacımız var. Bu takıma önemli katkılar yapacağını biliyorum" dediği belirtildi. Bongonda'nın da, "Uyum sorunumu kısa sürede atlattım. Her geçen gün daha iyi olacağım. Bu daha başlangıç. Benden beklentileri çok iyi biliyorum ve bunun karşılığını sonuna kadar vermek için savaşacağım" cevabını verdiği belirtildi.
    1. 05 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:49
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