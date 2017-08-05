 Konya maçı biletleri 25 TL – Fotomaç – 05 Ağustos 2017
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    05 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Konya maçı biletleri 25 TL

    Konya maçı biletleri 25 TL
    Fırtına'nın ligin ilk haftasında Konya ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı. 13 Ağustos Pazar 20.00'de Şenol Güneş Stadı'nda oynanacak maçın bilet fiyatları: Kale arkaları 25 TL, kategori 5 (Doğu 3) 40 TL, kategori 4 (Doğu 2) 50 TL, kategori 3 (Doğu 1) 60 TL, Kategori 2 (Batı 2 ) 70 TL, Kategori 1 (Batı 1) 90 TL, VIP Silver 250 TL, VIP Gold 300 TL, Platinum A-C Blok 400 TL, Platinum B Blok 425 TL, misafir tribünü 30 TL.

    Kombine 5 bini geçti
    yönetimi, kombine ve forma satışlarının Burak Yılmaz'ın gelmesinden sonra iyice artmasını bekliyor. Yeni sezonda 25 bin kombine ve 100 bin forma satışı hedefleyen bordo-mavili kulüpte satılan kombine sayısı dün 5 bini geçti. Başkan Muharrem Usta, iki gün önce, "Satışlar 4800 civarında. Bu rakam olacak iş değil. Rekor bekliyorum" demişti.
    1. 05 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:15
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