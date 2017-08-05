Konya maçı biletleri 25 TL
Kombine 5 bini geçti
Trabzonspor yönetimi, kombine ve forma satışlarının Burak Yılmaz'ın gelmesinden sonra iyice artmasını bekliyor. Yeni sezonda 25 bin kombine ve 100 bin forma satışı hedefleyen bordo-mavili kulüpte satılan kombine sayısı dün 5 bini geçti. Başkan Muharrem Usta, iki gün önce, "Satışlar 4800 civarında. Bu rakam olacak iş değil. Rekor bekliyorum" demişti.
- 05 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:15
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G.Saray başkanı eli boş dönmez
Toplam 37
Yorum
ds 9milyon arti uc topcu daha
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Fenerbahçe, Sturm Graz'ı eledi
Toplam 28
Yorum
Aykut resmen adan kayırıyor madem kaleci yemeniyi oynatmayacaktınız neden aldınız.
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G.Saray başkanı eli boş dönmez
Toplam 37
Yorum
serdar öyle köşe bucak konuşma faruk efendi yüreğin varsa aday olursun yetti artık siz bi yandan erman ve ahmet gibi sivri dilliler bi yandan yeter
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