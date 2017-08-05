Fırtına'nın kare ası

Trabzonspor; İnter’li stoper Medel, Milan’lı 10 numara Sosa, Tottenham’lı orta saha Sissoko ile Spartak Moskova’dan stoper Serdar Taşçı için girişimlerini sıklaştırdı

50. yıl kutlamalarını görkemli bir şekilde yapan Trabzonspor'da rota yeniden transfere çevrildi… Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçında 13 Ağustos'ta Konyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da yönetim transferleri bir an önce yetiştirmek için harekete geçti. Savunma ve orta sahaya birer takviye yaparak transfer çalışmalarını noktalamayı hedefleyen bordo-mavililer, İnter'li stoper Gary Medel, Milan'lı 10 numara Jose Sosa, Tottenham'lı orta saha Moussa Sissoko ile Spartak Moskova'dan stoper Serdar Taşçı isimlerine yoğunlaştı. Başkan Muharrem Usta da stoper mevkii için önceliklerinin Serdar Taşçı olduğunu belirtirken, "Serdar Taşçı'yla uzun zamandır ilgileniyoruz. Medel de gündeme gelse de fayda-maliyet analizleri ve kalite olarak bakıldığında Serdar'ın daha anlamlı olduğunu düşündük. Çünkü takımın da çok yabancılaşmaması gerekiyor. Serdar bizim için daha doğru bir isim" diye konuştu.



TEKLİF YÜKSELTİLECEK

Serdar için Spartak ile görüşmelere devam eden Başkan Usta, bu hafta önce Sosa için İtalya'ya gidecek. Arjantinli 10 numaraya daha önce 2 milyon euro teklif eden Usta, bu kez teklifi 2.5 milyon euro'ya çıkaracak. 3 milyon euro'ya inen Sosa ikna olmazsa bu kez rota İngiltere. Tottenham'a Sissoko için kiralama önerisini yenileyecek olan Usta, bu iki isimden birini bitirmenin peşinde.