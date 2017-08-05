Fırtına'nın kare ası
Trabzonspor; İnter’li stoper Medel, Milan’lı 10 numara Sosa, Tottenham’lı orta saha Sissoko ile Spartak Moskova’dan stoper Serdar Taşçı için girişimlerini sıklaştırdı
TEKLİF YÜKSELTİLECEK
Serdar için Spartak ile görüşmelere devam eden Başkan Usta, bu hafta önce Sosa için İtalya'ya gidecek. Arjantinli 10 numaraya daha önce 2 milyon euro teklif eden Usta, bu kez teklifi 2.5 milyon euro'ya çıkaracak. 3 milyon euro'ya inen Sosa ikna olmazsa bu kez rota İngiltere. Tottenham'a Sissoko için kiralama önerisini yenileyecek olan Usta, bu iki isimden birini bitirmenin peşinde.
- 05 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 03:30
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G.Saray başkanı eli boş dönmez
Toplam 37
Yorum
ds 9milyon arti uc topcu daha
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Fenerbahçe, Sturm Graz'ı eledi
Toplam 28
Yorum
Aykut resmen adan kayırıyor madem kaleci yemeniyi oynatmayacaktınız neden aldınız.
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G.Saray başkanı eli boş dönmez
Toplam 37
Yorum
serdar öyle köşe bucak konuşma faruk efendi yüreğin varsa aday olursun yetti artık siz bi yandan erman ve ahmet gibi sivri dilliler bi yandan yeter
Fırtına'nın kare ası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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