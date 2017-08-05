En verimli dönemi Güneş ile
iLK KEZ BULUŞUYORLAR
Karadeniz ekibinin yeni transferi Burak, 5 sezonluk bir ayrılığın ardından yeniden bordo-mavili takıma gelirken, ilk kez Ersun Yanal ile çalışacak. Beijing'den alınan golcü, 1.5 sezonun ardından yeniden Türkiye'ye geldi. 10 sezon geçirdiği Süper Lig'de ilk kez Yanal ile Trabzonspor çatısı altında çalışacak. A Milli Takım ile birlikte ligde 7 kulüp çalıştıran Yanal'ın yolu Burak ile hiç kesişmedi. Türk futbolunun iki önemli isminin buluşması camiayı gelecek adına umutlandırdı.
YERİ DOLDURULAMADI
2009-10 sezonunun devre arasında Trabzonspor'a Gökhan Ünal takasıyla F.Bahçe'den gelen Burak'ın 2012- 2013'te G.Saray'a transfer olmasının ardından bordo-mavili takım, forvet hattında büyük bir sıkıntıya girdi. Halil Altıntop, Henrique, Vittek, Janko, Emre Güral, Deniz Yılmaz, Serdar Gürler, Yatabare, Waris, Cardozo, N'Doye, Muhammet Demir, Muhammet Beşir ve Rodallega gibi oyuncular forvette görev yapan isimler oldu. 14 futbolcu, Burak'ın ardından görev yaptıkları lig maçlarında 78 gole imza atarken, Burak ise tek başına 55 gol kaydetmişti.
- 05 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:22
-
G.Saray başkanı eli boş dönmez
Toplam 37
Yorum
ds 9milyon arti uc topcu daha
-
Fenerbahçe, Sturm Graz'ı eledi
Toplam 28
Yorum
Aykut resmen adan kayırıyor madem kaleci yemeniyi oynatmayacaktınız neden aldınız.
-
G.Saray başkanı eli boş dönmez
Toplam 37
Yorum
serdar öyle köşe bucak konuşma faruk efendi yüreğin varsa aday olursun yetti artık siz bi yandan erman ve ahmet gibi sivri dilliler bi yandan yeter
En verimli dönemi Güneş ile haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.