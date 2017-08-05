En verimli dönemi Güneş ile

Süper Lig'de iki kez gol kralı olan Burak Yılmaz, ilk sevincini Trabzonspor forması altında 2011- 2012 sezonunda teknik direktör Şenol Güneş'in görevde bulunduğu dönemde yaşadı. Türkiye'de 15 teknik adamla çalışan 32 yaşındaki forvet oyuncusu, Şenol Güneş döneminde çıktığı 93 resmi maçta rakip fileleri 58 kez havalandırdı. Golcü oyuncunun kariyerinde en çok çalıştığı teknik adamlar sıralamasında ise Şenol Güneş ilk basamakta bulunuyor. Tecrübeli forvet, Galatasaray'da Fatih Terim ile 38 maçta 29 gol, Mancini ile 37 maçta 16 gol, Hamza Hamzaoğlu ile 33 maçta 20 gol attı.



iLK KEZ BULUŞUYORLAR

Karadeniz ekibinin yeni transferi Burak, 5 sezonluk bir ayrılığın ardından yeniden bordo-mavili takıma gelirken, ilk kez Ersun Yanal ile çalışacak. Beijing'den alınan golcü, 1.5 sezonun ardından yeniden Türkiye'ye geldi. 10 sezon geçirdiği Süper Lig'de ilk kez Yanal ile Trabzonspor çatısı altında çalışacak. A Milli Takım ile birlikte ligde 7 kulüp çalıştıran Yanal'ın yolu Burak ile hiç kesişmedi. Türk futbolunun iki önemli isminin buluşması camiayı gelecek adına umutlandırdı.



YERİ DOLDURULAMADI

2009-10 sezonunun devre arasında Trabzonspor'a Gökhan Ünal takasıyla F.Bahçe'den gelen Burak'ın 2012- 2013'te G.Saray'a transfer olmasının ardından bordo-mavili takım, forvet hattında büyük bir sıkıntıya girdi. Halil Altıntop, Henrique, Vittek, Janko, Emre Güral, Deniz Yılmaz, Serdar Gürler, Yatabare, Waris, Cardozo, N'Doye, Muhammet Demir, Muhammet Beşir ve Rodallega gibi oyuncular forvette görev yapan isimler oldu. 14 futbolcu, Burak'ın ardından görev yaptıkları lig maçlarında 78 gole imza atarken, Burak ise tek başına 55 gol kaydetmişti.

