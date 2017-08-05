Büyük tasarruf planı

Yönetim kadroda şişkinlik yapan ve teknik direktör Ersun Yanal'ın istemediği futbolcuları göndermeye çalışıyor. İbanez, Aykut Demir ve Sefa Yılmaz'ın toplam maliyetleri 14 milyon TL'yi buluyor. Bu yükten kurtulmak isteyen bordo-mavililer, oyuncuları elden çıkarabilirse müthiş bir tasarrufa gitmiş olacak. Bu nedenle her türlü teklif için kolaylık sağlanacak.