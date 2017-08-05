 Büyük tasarruf planı – Fotomaç – 05 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Ağustos 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Büyük tasarruf planı

    Büyük tasarruf planı
    Yönetim kadroda şişkinlik yapan ve teknik direktör Ersun Yanal'ın istemediği futbolcuları göndermeye çalışıyor. İbanez, Aykut Demir ve Sefa Yılmaz'ın toplam maliyetleri 14 milyon TL'yi buluyor. Bu yükten kurtulmak isteyen bordo-mavililer, oyuncuları elden çıkarabilirse müthiş bir tasarrufa gitmiş olacak. Bu nedenle her türlü teklif için kolaylık sağlanacak.
    1. 05 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:24
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Büyük tasarruf planı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.