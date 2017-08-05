 Burak'la çok güçlendik – Fotomaç – 05 Ağustos 2017
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    05 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Burak'la çok güçlendik

    Burak'la çok güçlendik

    Teknik direktör , 32 yaşındaki forvete övgü yağdırdı: “ çok önemli ve özel bir oyuncu. Beklentilerin farkındayım. Geçen sezon alternatifli bir kadromuz yoktu. 50. yılda yapılan özverilerin karşılığını almak için sonuna kadar savaşacağız”

    Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, yeni sezonda yarışın içinde olacaklarını belirtti, "Taraftarlar ne kadar istiyorsa ben onlardan çok daha fazla istiyorum. Beklentilerin farkındayım. 50'nci yılda yapılan özverilerin karşılığını almak adına gereken mücadeleyi yapacağız" dedi. Yanal, ligin çok çekişmeli geçeceğini ifade ederek "Çok çekişmeli bir lig olacak. Gerçekten her takım çok iyi kadro kurdu. Bizim de 1-2 takviye daha yapma çalışmamız var. Bunları da yaparsak alternatifli bir kadromuz olur. Biz de bu yarışın içinde yer alacağız. Bunu taraftarlar ne kadar istiyorsa ben onlardan çok daha fazla istiyorum. Böyle bir kulübün 50'nci yılında teknik direktörlük yapmak bana nasip oldu. Beklentilerin farkındayım, bunun her gün arttığının daha da farkındayım. transferiyle gerçekten çok güçlendik. Önemli ve özel bir oyuncu. Geçen sezon alternatifli bir kadromuzun olmayışının sıkıntısını yaşadık. Şimdi alternatifli bir kadromuz var" ifadesini kullandı.

    TAKIM OLMAYI BAŞARDIK
    İyi bir kamp dönemi geçirdiklerini anlatan bordo-mavili hoca, "Sadece kampta son gün Fabian Castillo'nun sakatlığı bizi biraz üzdü" ifadesini kullandı ve şöyle devam etti: "Onun dışında üst düzey verim aldığımızı söyleyebilirim. Hazırlık maçlarında da bunu zaman zaman gösterdik. Takım içi rekabet önemli ama takım olmak daha önemli. Biz bunu başardık, gerçekten bir takım gibi hareket ediyoruz. Lig başladığında bunun karşılığını alacağımızı düşünüyoruz. Yönetim kurulumuz, başkanımız, taraftarlarımız ve biz gerçekten büyük özveriler yaptık. 50'nci yılda özverilerin karşılığını almak adına gereken mücadeleyi yapacağız."
    1. 05 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:55
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