Burak'la çok güçlendik
Teknik direktör Ersun Yanal, 32 yaşındaki forvete övgü yağdırdı: “Burak Yılmaz çok önemli ve özel bir oyuncu. Beklentilerin farkındayım. Geçen sezon alternatifli bir kadromuz yoktu. 50. yılda yapılan özverilerin karşılığını almak için sonuna kadar savaşacağız”
TAKIM OLMAYI BAŞARDIK
İyi bir kamp dönemi geçirdiklerini anlatan bordo-mavili hoca, "Sadece kampta son gün Fabian Castillo'nun sakatlığı bizi biraz üzdü" ifadesini kullandı ve şöyle devam etti: "Onun dışında üst düzey verim aldığımızı söyleyebilirim. Hazırlık maçlarında da bunu zaman zaman gösterdik. Takım içi rekabet önemli ama takım olmak daha önemli. Biz bunu başardık, gerçekten bir takım gibi hareket ediyoruz. Lig başladığında bunun karşılığını alacağımızı düşünüyoruz. Yönetim kurulumuz, başkanımız, taraftarlarımız ve biz gerçekten büyük özveriler yaptık. 50'nci yılda özverilerin karşılığını almak adına gereken mücadeleyi yapacağız."
- 05 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 03:55
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G.Saray başkanı eli boş dönmez
Toplam 37
Yorum
ds 9milyon arti uc topcu daha
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Fenerbahçe, Sturm Graz'ı eledi
Toplam 28
Yorum
Aykut resmen adan kayırıyor madem kaleci yemeniyi oynatmayacaktınız neden aldınız.
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G.Saray başkanı eli boş dönmez
Toplam 37
Yorum
serdar öyle köşe bucak konuşma faruk efendi yüreğin varsa aday olursun yetti artık siz bi yandan erman ve ahmet gibi sivri dilliler bi yandan yeter
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