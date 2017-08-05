Burak Yılmaz, Trabzon'a geldi
Trabzonspor Kulübünün transfer görüşmelerine başladığı milli futbolcu Burak Yılmaz, Trabzon'a geldi.
Çin'den 3 Ağustos Perşembe sabaha karşı İstanbul'a gelen golcü futbolcunun, dün gece geç saatlerde tarifeli uçakla Trabzon'a geçtiği öğrenildi.
Burak Yılmaz'ın yarın resmi sözleşme imzalaması ve bordo-mavili takımla ilk antrenmanına çıkması bekleniyor.
Trabzonspor'da izin sona eriyor
Trabzonspor'da 3 günlük izin yarın sona eriyor.
Kulübün 50. kuruluş yıl dönümü etkinliğinde İspanya'nın Deportivo Alaves takımını 2-0 yendiği dostluk maçının ardından izne çıkan bordo-mavili futbolcular, yarın akşam yapılacak antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.
Trabzonspor, ligin ilk haftasında 13 Ağustos Pazar günü saat 20.00'de sahasında Atiker Konyaspor'u ağırlayacak.
Yabancılar yine ayrılmadı
Yabancı futbolculardan bazıları izinli olmalarına rağmen Trabzon'dan ayrılmadı.
Bordo-mavili takımda, Pereira, Mas, Durica ve Bero'nun 3 günlük izni Trabzon'da geçirdikleri kaydedildi.
Hugo Rodallega'nın İstanbul'a giderek menisküs ameliyatı olan vatandaşı Fabian Castillo'yu ziyaret ettiği öğrenildi.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın da izin gününde Trabzon'dan ayrılmadığı bildirildi.
- 05 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 12:15
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Beşiktaş istedi, Fener alıyor
Toplam 4
Yorum
Musti FENER KJAER'İN SATIŞINDAN SONRA EPEY Bİ GELİR ELDE ETTİ RAHAT OLUNUZ NOKTA TRANSFER GELECEK DİYE DÜŞÜNÜYORUM 10 MİLYON EURO YA FELAN
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Toplam 22
Yorum
AY YILDIZ. AZİZ YILDIRIM KADAR OLAMADINIZ KENDİ ÇIKARLARI UĞRUNA BUNLAR HER ŞEYİ SATAR ÖNCE ÜLKESİYMİŞ SONRA BJK.BİRAZ ZAMAN GEÇSİN DAHA NELE DUYULACAK
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Toplam 13
Yorum
mehmet özsoy tff den şenol güneş için 10 milyon isterkende böyle deseydin keşke milli takım düşmanı
Burak Yılmaz, Trabzon'a geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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