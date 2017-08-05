 Burak Yılmaz, Trabzon'a geldi – Fotomaç – 05 Ağustos 2017
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    05 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Burak Yılmaz, Trabzon'a geldi

    Burak Yılmaz, Trabzon'a geldi

    Trabzonspor Kulübünün transfer görüşmelerine başladığı milli futbolcu Burak Yılmaz, Trabzon'a geldi.

    Çin'den 3 Ağustos Perşembe sabaha karşı İstanbul'a gelen golcü futbolcunun, dün gece geç saatlerde tarifeli uçakla Trabzon'a geçtiği öğrenildi.

    Burak Yılmaz'ın yarın resmi sözleşme imzalaması ve bordo-mavili takımla ilk antrenmanına çıkması bekleniyor.

    Trabzonspor'da izin sona eriyor
    Trabzonspor'da 3 günlük izin yarın sona eriyor.

    Kulübün 50. kuruluş yıl dönümü etkinliğinde İspanya'nın Deportivo Alaves takımını 2-0 yendiği dostluk maçının ardından izne çıkan bordo-mavili futbolcular, yarın akşam yapılacak antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

    Trabzonspor, ligin ilk haftasında 13 Ağustos Pazar günü saat 20.00'de sahasında Atiker Konyaspor'u ağırlayacak.

    Yabancılar yine ayrılmadı
    Yabancı futbolculardan bazıları izinli olmalarına rağmen Trabzon'dan ayrılmadı.

    Bordo-mavili takımda, Pereira, Mas, Durica ve Bero'nun 3 günlük izni Trabzon'da geçirdikleri kaydedildi.

    Hugo Rodallega'nın İstanbul'a giderek menisküs ameliyatı olan vatandaşı Fabian Castillo'yu ziyaret ettiği öğrenildi.

    Teknik direktör Ersun Yanal'ın da izin gününde Trabzon'dan ayrılmadığı bildirildi.

    1. 05 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 12:15
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