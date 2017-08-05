Bu sezonun farkındayız

Başkan Muharrem Usta, görev süresi boyunca şimdiye kadar 18 futbolcuyla sözleşme imzaladı. En pahalı transfer ise Kucka oldu. Değeri 9 milyon euro (37 milyon 350 bin TL) olan Slovak oyuncu, "Bu sezon bizim için çok önemli. 50. yılımızda şampiyonluk için bütün takım kenetlendi" diye konuştu.