 Bu sezonun farkındayız – Fotomaç – 05 Ağustos 2017
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    05 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Bu sezonun farkındayız

    Bu sezonun farkındayız
    Başkan Muharrem Usta, görev süresi boyunca şimdiye kadar 18 futbolcuyla sözleşme imzaladı. En pahalı transfer ise Kucka oldu. Değeri 9 milyon euro (37 milyon 350 bin TL) olan Slovak oyuncu, "Bu sezon bizim için çok önemli. 50. yılımızda şampiyonluk için bütün takım kenetlendi" diye konuştu.
    1. 05 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:23
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