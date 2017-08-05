 50’nci yılın ilk şampiyonluğu – Fotomaç – 05 Ağustos 2017
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    05 Ağustos 2017, Cumartesi
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    50’nci yılın ilk şampiyonluğu

    50’nci yılın ilk şampiyonluğu
    Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında temmuz ayını yüzde 8.71 yükselişle tamamlayan Tr a b - zonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği, yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Trabzonspor'un hisseleri haziran ayında da yüzde 3.99, yılın ilk yarısında da yüzde 1.06 değer kazanmıştı. Bordo-mavili kulübü sırasıyla yüzde 8.07 artış kaydeden Galatasaray, yüzde 5.02 değerlenen Beşiktaş ve yüzde 4.99 yükselen Fenerbahçe takip etti.
    1. 05 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 04:01
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